Los serios reclamos que originaron el oficio del Sernac a la productora de Creamfields 2025

El Sernac le informó a la productora Street Machine que tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta sobre los temas planteados.

Juan Pablo Ernst

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que ofició a la productora Street Machine, organizadora de Creamfields 2025, tras una serie de reclamos de asistentes al evento.

De acuerdo con lo informado por el servicio, le solicitó a la empresa que entregue una serie de antecedentes respecto del Creamfields Chile 2025, realizado los días 11 y 12 de octubre pasados en el Club Hípico.

En concreto, el Sernac se refirió a dos reclamos puntuales aludidos por los asistentes, tanto de manera directa en el servicio, como a través de las redes sociales.

Los reclamos al Sernac por la productora de Creamfields 2025

Según detalló el Sernac, los reclamos de los asistentes al Creamfields 2025 apuntaron a dos temas en particular: problemas con la devolución del sistema Cashless y graves fallas de seguridad.

En el primer caso, el oficio indicó que “durante el evento se les entregó una pulsera a los asistentes, quienes cargaron dinero en ellas para adquirir productos y aún no han logrado la devolución del restante“.

Sobre el tema de la seguridad, el organismo manifestó que “los consumidores describen robos masivos por bandas organizadas, intimidación a los asistentes y una presunta complicidad o inacción por parte del personal de seguridad“.

Luego de detallar los problemas descritos por los asistentes al Creamfields Chile 2025, el Sernac le exigió a la productora Street Machine que entregue una serie de antecedentes.

Se trata de:

  • Sobre los problemas reportados con el sistema Cashless, se le solicitó que indique su versión en los hechos expuestos y la responsabilidad que le asistiría respecto de los mismos.
  • También, que informe el número de personas consumidoras afectadas y de reclamos recibidos, además del número de entradas vendidas para el evento Creamfields Chile 2025, en todos los sectores del recinto y en sus distintas modalidades.
  • En materia de seguridad, que detalle los antecedentes, documentos y/o registros de los que disponga y que den cuenta de la ocurrencia de los hechos descritos, entre otras cosas.
  • Además, que informe sobre todas las medidas adoptadas a fin de atender los requerimientos, así como para resarcir el perjuicio sufrido por los consumidores afectados.

Por último, el Sernac le informó a la productora Street Machine que tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta sobre los temas planteados.

A la vez, el Servicio Nacional del Consumidor dejó en claro que, en caso de no hacerlo, se podrán tomar nuevas acciones contra la empresa.

