Los serios reclamos que originaron el oficio del Sernac a la productora de Creamfields 2025

El Sernac le informó a la productora Street Machine que tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta sobre los temas planteados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que ofició a la productora Street Machine, organizadora de Creamfields 2025, tras una serie de reclamos de asistentes al evento.

De acuerdo con lo informado por el servicio, le solicitó a la empresa que entregue una serie de antecedentes respecto del Creamfields Chile 2025, realizado los días 11 y 12 de octubre pasados en el Club Hípico.

En concreto, el Sernac se refirió a dos reclamos puntuales aludidos por los asistentes, tanto de manera directa en el servicio, como a través de las redes sociales.

Los reclamos al Sernac por la productora de Creamfields 2025

Según detalló el Sernac, los reclamos de los asistentes al Creamfields 2025 apuntaron a dos temas en particular: problemas con la devolución del sistema Cashless y graves fallas de seguridad.

En el primer caso, el oficio indicó que “durante el evento se les entregó una pulsera a los asistentes, quienes cargaron dinero en ellas para adquirir productos y aún no han logrado la devolución del restante“.

Sobre el tema de la seguridad, el organismo manifestó que “los consumidores describen robos masivos por bandas organizadas, intimidación a los asistentes y una presunta complicidad o inacción por parte del personal de seguridad“.

Luego de detallar los problemas descritos por los asistentes al Creamfields Chile 2025, el Sernac le exigió a la productora Street Machine que entregue una serie de antecedentes.

Se trata de:

Sobre los problemas reportados con el sistema Cashless, se le solicitó que indique su versión en los hechos expuestos y la responsabilidad que le asistiría respecto de los mismos .

. También, que informe el número de personas consumidoras afectadas y de reclamos recibidos , además del número de entradas vendidas para el evento Creamfields Chile 2025, en todos los sectores del recinto y en sus distintas modalidades.

, además del número de entradas vendidas para el evento Creamfields Chile 2025, en todos los sectores del recinto y en sus distintas modalidades. En materia de seguridad, que detalle los antecedentes, documentos y/o registros de los que disponga y que den cuenta de la ocurrencia de los hechos descritos, entre otras cosas .

. Además, que informe sobre todas las medidas adoptadas a fin de atender los requerimientos, así como para resarcir el perjuicio sufrido por los consumidores afectados.

Por último, el Sernac le informó a la productora Street Machine que tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta sobre los temas planteados.

A la vez, el Servicio Nacional del Consumidor dejó en claro que, en caso de no hacerlo, se podrán tomar nuevas acciones contra la empresa.