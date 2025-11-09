Cataldo defiende el FES: “El incentivo no es a quien haya dejado de pagar más, sino a quien haya pagado más”

Consultado sobre la promesa de campaña del presidente Boric de poner fin al CAE, que difiere de la propuesta presentada, el ministro de Educación expresó que “el incentivo no es a quien haya dejado de pagar más, sino a quien haya pagado más”.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación, defendió el proyecto de Sistema de Financiamiento a la Educación Superior (FES) impulsado por el Gobierno, con el cual se busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), aseverando que ha recogido las sugerencias de la oposición.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el titular del Mineduc recalcó que “queremos terminar con el CAE, yo creo que no hay ningún problema en decirlo” y planteó, respecto de la morosidad, que “hay un comportamiento estratégico, de un segmento de la población, es así”.

Ante este escenario, Cataldo puntualizó que “a las personas que han dejado de pagar, van a recibir mucho menos ayuda que las personas que se han comportado de manera prudente durante todo este tiempo”.

Consultado sobre la promesa de campaña del presidente Boric de poner fin al CAE, que difiere de la propuesta presentada, el ministro de Educación expresó que “el incentivo no es a quien haya dejado de pagar más, sino a quien haya pagado más; perfecto, lo recogimos como parte del diseño (del FES) pero los morosos siguen estando adentro porque lo que queremos es que esa deuda donde el Estado ha tenido que desembolsar recursos, se recupere”.

Cataldo y eventuales cambios a proyecto de FES

En cuanto a la flexibilidad solicitada por la oposición para poder despachar el proyecto de ley en la actual administración, Nicolás Cataldo sostuvo que “nosotros tenemos tres principios que son nuestros bordes: El borde no es si el instrumento de esta forma o de esta otra. Para mí, lo importante es que el instrumento consiga mejores condiciones para la familia, es decir, que el que que toma el instrumento tenga un mejor vivir, un mejor pasar que aquel que está tomando el día el CAE”.

Junto con ello, “es que las instituciones no pueden verse perjudicadas por esto, obviamente, y sabemos que cualquier instrumento que no resuelva eso no va a tener futuro en el en el trámite legislativo”.

“Y el tercer elemento, es que el Estado deje de gastar la cantidad de recursos que está gastando hoy día, que pueda mejorar la eficiencia del gasto público y las condiciones del fisco”, cerró Cataldo.