“Hay un desorden brutal”: Matthei propone retomar la selección en liceos emblemáticos

La candidata de Chile Vamos indicó que poner fin al SAE ayudará a que el orden vuelva a la educación.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile, anunció que una vez en La Moneda pondrá fin al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y retomará la selección en liceos emblemáticos, como el Internado Barros Arana (INBA) y el Instituto Nacional.

En entrevista con radio Biobío, la abanderada de centro derecha apuntó que con ello pretende reinstaurar “el orden” en el país, aseverando que “va mucho más allá que la seguridad”.

En esta línea, Matthei apuntó que el fin de SAE ayudará a que el orden vuelva a los colegios y liceos: “Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de orden, es por ejemplo qué es lo que vamos a hacer con nuestros colegios, y cuando uno habla, por ejemplo, de orden en el Instituto Nacional o en el INBA, lo que yo propongo es volver a 100% de selección”.

La abanderada de Chile Vamos reiteró que el Sistema de Admisión Escolar no ha permitido que los liceos emblemáticos sirvan como motor de movilidad social.

“Esos son los colegios que le permitieron a mucha gente de escasos recursos, pero con mucho talento de cierto tipo, un talento básicamente científico-humanista, de poder llegar a ser presidente de la República. Y eso hoy día se ha perdido completamente y hay un desorden brutal”, argumentó.

La intención de volver a la selección en liceos emblemáticos es, según Evelyn Matthei, volver a centrar el foco en el mérito académico.

“Cuando yo estoy hablando de orden, sí, obviamente que el cuidado de la frontera es crítico, obviamente que la lucha contra el narcoterrorismo en el sur es superimportante, pero también hay un orden en materia de salud, de educación, que nosotros queremos enfrentar”, sentenció.