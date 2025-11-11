Argentina suma 67 proyectos y sigue creciendo en la industria del litio: cómo se compara con Chile

Pese al avance, Chile aún se mantiene como un líder en la región y en el mundo. Sin embargo, Argentina cuenta con más recursos.

Argentina consolida su posición como una de las potencias emergentes en la producción mundial de litio. La reciente aprobación ambiental del proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), impulsado por la china Ganfeng Lithium y la suiza Lithium Argentina, refuerza el rápido crecimiento del llamado “oro blanco” en el país trasandino, que ya cuenta con 67 proyectos en distintas etapas de avance.

El gobierno de Salta otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la primera fase del proyecto PPG, ubicado en los salares de Pastos Grandes y Pozuelos. Se trata de una de las mayores inversiones recientes en el sector, con un desembolso estimado de 2.000 millones de dólares y una vida útil de 30 años.

Una vez en marcha, se espera que el complejo produzca 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, fortaleciendo la capacidad exportadora del país.

“Argentina se está consolidando como un actor clave en la transición energética global”, destacó Lithium Argentina en su comunicado, al recordar que planean solicitar en 2026 la incorporación del proyecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un programa diseñado para atraer capital extranjero.

Argentina en la industria del litio y la situación de Chile

El dinamismo del litio ha convertido a este mineral en uno de los pilares del desarrollo argentino, junto con los hidrocarburos. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el país es el tercer mayor en reservas —detrás de Chile y Australia— y el primero en recursos, junto con Bolivia.

De la misma manera, ya figura entre los cinco principales productores globales, con operaciones en marcha de empresas como Rio Tinto, Posco, Ganfeng, Eramet y Zijin Mining.

Pese a la aparición de este nuevo proyecto en Argentina, Chile sigue siendo líder de producción en la región, considerando otros actores como Bolivia. Nuestro país se encuentra en el podio de los principales países del mundo que producen litio, siendo acompañado por Australia y China, variando su orden según la fuente.

Con una cartera cada vez más robusta y una creciente participación extranjera, Argentina busca escalar posiciones en el mercado global del litio y consolidarse como proveedor estratégico en la cadena de suministro de energías limpias. El avance de proyectos como Pozuelos-Pastos Grandes confirma que la nueva fiebre del litio tiene uno de sus epicentros en el norte argentino.