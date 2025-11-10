Solo resta toma de razón de Contraloría: los pasos del acuerdo SQM-Codelco

Durante la jornada se conoció que la autoridad antimonopolios de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) aprobó el acuerdo.

Este lunes se anunció un paso clave en el acuerdo que unirá a Codelco y SQM, todo con el fin de aprovechar el potencial del mineral mediante esta alianza público privada.

Durante la jornada se conoció que la autoridad antimonopolios de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) aprobó el acuerdo, exigiendo una serie de medidas de resguardo.

Entre ellas:

Resguardos para evitar intercambio de información sensible con otros actores del mercado del litio. Prácticas de gobierno corporativo Ofrecer suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio a clientes chinos, en términos justos, razonables y no discriminatorios, a precios de mercado con algunos mecanismos de ajuste.

El visto bueno de la autoridad china era uno de los últimos pasos para sellar el acuerdo.

Previamente se había sorteado la aprobación otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 24 de abril de 2025, los vistos buenos de los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, que revisaron el acuerdo.

Asimismo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó la cuota de extracción de litio para el período 2031-2060, asegurando la continuidad de la operación bajo un marco regulatorio claro y sostenible.

Junto con ello, Corfo concluyó en septiembre el proceso de Consulta Indígena en el Salar de Atacama respecto de las materias susceptibles de afectar a los pueblos indígenas del contrato Corfo-Tardar.

El último paso será la toma de razón de la Contraloría General de La República: Actualmente y desde mediados de septiembre, la resolución aprobatoria del contrato entre Codelco y SQM se encuentra en trámite de toma de razón por parte de la CGR.