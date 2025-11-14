Cuentas de la luz bajarán en 2026: CNE ratifica informe que devolverá mal cobro a clientes

Con esto, la Comisión Nacional de Energía viene a remediar el error en el cálculo de fijación de las tarifas de las generadoras, donde se cobraron USD 115 millones de más por doble aplicación inflacionaria.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó la publicación del Informe Técnico Definitivo (ITD) de Precios de Nudo Promedio (PNP) del primer semestre de 2026, con el cual se determina las tarifas a pagar por los clientes en sus cuenta de la luz

En su análisis, se concreta una caída de 2,02% en la tarifa residencial con un consumo de 180kWh al mes, ya que se devolverá a los usuarios el error detectado en las cuentas, cuando se sobreestimó el efecto de la inflación en la facturación.

Este anuncio de la CNE respalda lo señalado por las autoridades cuando se conoció el fallo y se ordenó su corrección, ya que en su momento el otrora secretario ejecutivo del organismo, Marco Mancilla, declaró que “en principio estimamos que podría haber una baja preliminar promedio a nivel país del orden del 2% de las tarifas eléctricas”.

Esta situación terminó con la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía y una acusación constitucional que está siendo vista por la Cámara de Diputados.