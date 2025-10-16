Pidió la renuncia del secretario ejecutivo de CNE: las primeras tareas de Álvaro García como biministro de Energía y Economía

Tras la salida de Pardow del Ministerio de Energía, García reveló las primeras tareas que le encomendó Boric, como iniciar una auditoría a la CNE y compensar a las familias por el cobro “injusto” en cuentas de la luz.

Luego de que asumiera sus nuevas funciones como biministro de Economía y Energía, Álvaro García sostuvo que el presidente Gabriel Boric le encomendó dos nuevas tareas en medio del escándalo que desató el error en las cuentas de la luz.

Durante la conferencia de prensa en donde se oficializó la salida de Diego Pardow del gabinete, el secretario de Estado sostuvo que la primera tarea de la que se hará cargo será compensar a las familias por el cobro “injusto” que han tenido que pagar.

En este sentido, Álvaro García manifestó que “esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de su costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias”. A lo que agregó: “No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera”.

Sumado a ello, el biministro de Economía y Energía señaló que el mandatario le encargó incrementar los esfuerzos para aprovechar las ventajas estratégicas que tiene el país en el ámbito energético.

“Desarrollar el hidrógeno verde en el norte y el sur del país, seguir potenciando nuestra capacidad eólica y solar, seguir modificando nuestra matriz energética para hacerla más limpia y más competitiva y ojalá exportar al resto del mundo energía limpia”, expresó el secretario de Estado.

La primera decisión de Álvaro García como biministro

Por otro lado, al asumir el Ministerio de Energía, García solicitó la renuncia del cuestionado secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, debido a que dicho organismo es el encargado de fijar la metodología de cálculo de las tarifas eléctricas.

“El presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó esta este cobro indebido”.

Lo anterior, debido a que la responsabilidad de las tarifas recae en la CNE, por lo que la responsabilidad técnica la tiene su secretario ejecutivo, “y esa es la razón por la cual se le pide la renuncia”.