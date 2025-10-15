CNE detalla error metodológico y confirma la fecha en que se rebajarán las cuentas de luz

“Se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, lo que significaría una reducción aproximada del 2%”, aseguraron desde la CNE.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) se refirió al error metodológico que desencadenó en un incremento injustificado en las cuentas de la luz y confirmó la fecha en que se efectuarán rebajas en los recibos de electricidad.

Lo anterior, luego de que se revelara que un informe preliminar de la CNE diera cuenta que el IPC se aplicó dos veces en cobros anteriores, lo que provocó un alza en las tarifas.

“Esto es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% de las cuentas de la luz, del orden del 2% promedio nacional, a partir de enero próximo”, expresó el ministro de Energía, Diego Pardow, quien salió al paso de los cuestionamientos.

Bajo este contexto, la CNE emitió un comunicado señalando que el cambio que se informó en el último informe técnico preliminar “corresponde a una corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en tarifas”.

CNE anuncia rebaja en cuentas de luz a partir de 2026

En este sentido, argumentaron que “la metodología que se estaba aplicando en los procesos de PNP (Precio de Nudo Promedio) desde el año 2017, consideraba una sobre estimación del efecto inflacionario en tanto se consideró la aplicación de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables y la variación del IPC para las referidas diferencias de facturación”.

“La detección de esta situación responde al proceso permanente de revisión y mejora de los modelos de cálculo que utiliza la CNE, en el marco de su compromiso con la rigurosidad técnica, la transparencia y la corrección oportuna de sus procedimientos”, añadieron en el escrito.

Considerando lo anterior, desde la Comisión expusieron que “la modificación busca asegurar que los cálculos tarifarios reflejen fielmente los costos reales de generación y, por tanto, que las tarifas que pagan los clientes sean justas y representativas de dichos costos”.

De esta forma, la CNE informó que “se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que significaría una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad, a contar de enero del próximo año”.

Para cerrar, el comunicado expone que “el llamado es a esperar el desarrollo y conclusión de las etapas administrativas correspondientes, antes de que se adopten decisiones definitivas”.