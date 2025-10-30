Donald Trump y Xi Jinping alcanzan acuerdo de tierras raras y reducen aranceles en cumbre de Corea del Sur: “Del 1 al 10, la reunión fue un 12”

Siendo el primer cara a cara entre ambos desde 2019, temas como el comercio del petróleo ruso y Taiwán quedaron pendientes de resolver.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta jornada un acuerdo comercial con China luego de una cumbre con el líder chino Xi Jinping, la cual calificó como “un 12” en una escala “del 1 al 10“. El principal avance fue la reducción de aranceles por parte de Washington a productos de Beijing, rebajando la tensión en la guerra comercial entre las dos economías más importantes del mundo.

Las importaciones chinas se verán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo. Por su parte, Xi accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales de tierras raras, material esencial para la fabricación de productos que van desde teléfonos celulares hasta aviones de combate.

“Diría que en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor, la reunión fue un 12“, dijo el mandatario estadounidense a bordo del Air Force One, cerrando su gira asiática. Asimismo, confirmó una visita a China en abril y que recibiría a Xi posteriormente en Washington o en Palm Beach, Florida.

El encuentro tuvo una duración de una hora y 40 minutos, siendo el primer cara a cara entre ambos líderes desde 2019, durante el primer mandato del líder republicano.

Así, Trump informó que gracias al acuerdo con Xi, China finalizará las restricciones a exportaciones de tierras raras y comprará soja estadounidense, tras varios meses sin adquisiciones significativas. “Ya se resolvió todo el tema de las tierras raras, y eso es para el mundo entero; se podría decir que fue una situación mundial, no solo de Estados Unidos. No hay ningún obstáculo en cuanto a las tierras raras“, detalló.

El mandatario afirmó que ambos países cooperarán en el tema de Ucrania, aunque aclaró que el comercio de petróleo ruso por parte de China no se abordó a cabalidad. Otro tema obviado fue Taiwán, en el marco de la preocupación de Taipéi por posibles concesiones de Washington a Beijing.

Finalmente, Trump destacó avances en la lucha contra el fentanilo. “Acordamos que trabajará arduamente para detener el flujo“, aseguró el presidente norteamericano, con Estados Unidos reduciendo los aranceles vinculados al opioide del 20% al 10%.