Histórico: cómo se explica el alza récord que obtuvo la Bolsa de Valores y los efectos que traerá

Entre las mayores alzas de acciones y movimientos se contó a AFP Hábitat, Aguas Andinas, Entel y SQM.

El Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) es el indicador que mide el desempeño de las acciones más transadas en la Bolsa de Valores. Se trata de las 30 compañías que más movimiento registran en el mercado financiero. Y este índice batió todo récord esta mañana, luego que alcanzara los 10.000 puntos.

¿Qué explica el alza?

Dentro de las noticias de esta semana y de la jornada que explican -en parte- los movimientos accionarios, está el ingreso de Entel al negocio de comunicación satelital de la mano de Starlink y la salida del histórico gerente de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, que ocupó el cargo por 25 años.

Se suman las transacciones de SQM. Es que los papeles de la firma ligada a Julio Ponce Lerou reaccionaron ante una serie de reuniones que las sociedad cascada fijaron con sus accionistas el 19 de diciembre. Todo con el fin de aprobar un esquema simplificado de control de la empresa.

“SQM mostró en el 3T25 una clara inflexión de ciclo, combinando su mejor Ebitda en dos años con volúmenes récord de litio y una recuperación de precios que superó las expectativas del mercado”, explicó Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma XTB Latam.

Mieres detalló que el repunte de la demanda desde China se suma a una demanda más diversificada, donde el almacenamiento energético comienza a pesar más en el mix y contribuye a estabilizar precios.

El analista agregó que la reacción positiva a la acción de SQM -que empujó al IPSA- se debe, también, a los avances regulatorios en el acuerdo con Codelco para el salar de Atacama reducen incertidumbre sobre el marco de operación futura en Chile y refuerzan la tesis de crecimiento de largo plazo.

Entre las mayores alzas de la jornada se contó a AFP Habitat, Schwager, Aguas Andinas, Colbún uy Entel.

La repercusión en la economía

El gerente de Estudios de Renta 4, Guillermo Araya, explicó los efectos que este récord tiene en la economía.

“El hecho que el IPSA haya superado los 10.000 significa que los factores macroeconómicos a nivel internacional, tales como una baja de tasas por parte de la Fed y un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, configuran un escenario internacional positivo”, dijo Araya.

El experto comentó que que a nivel nacional tenemos una economía relativamente sana que va de menos a más, con una inflación decreciente que ha permitido baja de la TPM y donde se espera que en diciembre haya una nueva baja que permitiría que la actividad económica nacional vaya de menos a más.