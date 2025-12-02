Secciones
Más de ocho millones de compras: Black Friday genera millonarias ventas en tiempo récord

En tres días se efectuaron más de ocho millones de compras, equivalentes a una transacción por cada dos habitantes del país.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Black Friday 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), alcanzó ventas por US$426 millones durante sus primeros tres días, lo que supone un crecimiento nominal del 3% en comparación con el año anterior.

De acuerdo a la entidad, en ese periodo se efectuaron más de ocho millones de compras, equivalentes a una transacción por cada dos habitantes del país, cifra que representa un alza del 4% respecto al Black Friday de 2024.

El comercio tecnológico volvió a ser el protagonista del evento, concentrando el 56% del total de ventas, cuatro puntos porcentuales más que en 2024. Solo el día viernes, las compras por internet llegaron a superar el 60% del total.

El sábado, en cambio, habitualmente el día más fuerte para el comercio físico, la participación se emparejó y las tiendas presenciales captaron el 51% de las ventas.

El mayor movimiento del Black Friday se registró fuera de los horarios laborales tradicionales, mientras que el comercio físico tuvo su peak entre las 13:00 y 20:00 horas.

Entre las categorías con mejor desempeño destacaron las grandes tiendas, los supermercados y las líneas aéreas, reflejo del interés de los consumidores por aprovechar descuentos previos a la temporada navideña.

El evento oficial, que reunió 476 marcas mediante la plataforma blackfridayccs.cl, sus aplicaciones y más de 2.000 locales físicos, se mantuvo disponible hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre.

