Más de ocho millones de compras: Black Friday genera millonarias ventas en tiempo récord

El Black Friday 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), alcanzó ventas por US$426 millones durante sus primeros tres días, lo que supone un crecimiento nominal del 3% en comparación con el año anterior.

De acuerdo a la entidad, en ese periodo se efectuaron más de ocho millones de compras, equivalentes a una transacción por cada dos habitantes del país, cifra que representa un alza del 4% respecto al Black Friday de 2024.

El comercio tecnológico volvió a ser el protagonista del evento, concentrando el 56% del total de ventas, cuatro puntos porcentuales más que en 2024. Solo el día viernes, las compras por internet llegaron a superar el 60% del total.

El sábado, en cambio, habitualmente el día más fuerte para el comercio físico, la participación se emparejó y las tiendas presenciales captaron el 51% de las ventas.

El mayor movimiento del Black Friday se registró fuera de los horarios laborales tradicionales, mientras que el comercio físico tuvo su peak entre las 13:00 y 20:00 horas.

Entre las categorías con mejor desempeño destacaron las grandes tiendas, los supermercados y las líneas aéreas, reflejo del interés de los consumidores por aprovechar descuentos previos a la temporada navideña.

El evento oficial, que reunió 476 marcas mediante la plataforma blackfridayccs.cl, sus aplicaciones y más de 2.000 locales físicos, se mantuvo disponible hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre.