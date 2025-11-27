Este viernes 28 de noviembre comenzará una versión del Black Friday 2025, por lo que gran parte de las aerolíneas ya adelantaron sus ofertas con vuelos a precios rebajadas.
Algunas empresas aéreas ya dieron a conocer promociones especiales con descuentos significativos en pasajes y paquetes turísticos, tanto para vuelos dentro de Chile como al extranjero.
En ese contexto, las ofertas en vuelos del Black Friday incluyen tarifas reducidas, promociones todo incluido y destinos imperdibles para quienes buscan viajar con un presupuesto más bajo.
Las aerolíneas que adelantaron el Black Friday: vuelos a Punta Cana con todo incluido por menos de un millón
JetSMART
Ofrece descuentos de hasta un 68% en vuelos dentro de Chile, con promociones válidas del 8 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026, mientras que para destinos internacionales, el periodo de descuento es del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.
Algunas de las mejores ofertas para vuelos nacionales (solo ida) son:
- Concepción a Santiago (2 de enero) desde $7.900
- Santiago a Concepción (7 de febrero) desde $7.900
- Santiago a Temuco (6 de marzo) desde $16.900
- Santiago a Puerto Montt (3 de abril) desde $15.900
- Antofagasta a Santiago (6 de abril) desde $10.900
- Santiago a Iquique (29 de abril) desde $15.900
- Para destinos internacionales, las rebajas más destacadas son:
- Santiago a Mendoza (13 de diciembre) desde $18.780
- Santiago a Buenos Aires (2 de febrero) desde $25.353
- Santiago a Foz de Iguazú (28 de diciembre) desde $34.743
- Santiago a Montevideo (17 de marzo) desde $35.682
- Santiago a Lima (27 de marzo) desde $42.255
- Santiago a Florianópolis (19 de marzo) desde $46.011.
Ingresa ACÁ y conoce todos los destinos disponibles.
Sky Airline
Sky Airline también se suma a las promociones del Black Friday con descuentos de hasta un 54%.
En cuanto a destinos internacionales (ida y vuelta), los precios son:
- Santiago a Mendoza (2 al 8 de febrero) desde $45.072
- Santiago a Buenos Aires (11 al 16 de mayo) desde $52.584
- Santiago a Bariloche (5 al 10 de marzo) desde $67.608
- Santiago a Montevideo (11 al 16 de abril) desde $93.900
- Santiago a Florianópolis (25 al 29 de junio) desde $118.314
- Santiago a Sao Paulo (29 de junio al 6 de julio) desde $138.972.
Revisa EN ESTE LINK todos los descuentos disponibles.
Viajes Falabella
Ofrece descuentos en vuelos y paquetes todo incluido, incluyendo destinos como Punta Cana en República Dominicana, con descuentos de hasta $200.000 por persona. Esta es una excelente oportunidad para planificar vacaciones de ensueño a precios más accesibles.
Entre los destinos ofrecidos se encuentran:
Paquetes a Colombia, al Caribe y Jamaica, además de Argentina, México y Brasil.
Revisa en ESTE LINK todas las ofertas.