Algunas aerolíneas ya anunciaron promociones especiales con descuentos en pasajes y paquetes turísticos, tanto para viajar dentro de Chile como al extranjero.

Este viernes 28 de noviembre comenzará una versión del Black Friday 2025, por lo que gran parte de las aerolíneas ya adelantaron sus ofertas con vuelos a precios rebajadas.

Algunas empresas aéreas ya dieron a conocer promociones especiales con descuentos significativos en pasajes y paquetes turísticos, tanto para vuelos dentro de Chile como al extranjero.

En ese contexto, las ofertas en vuelos del Black Friday incluyen tarifas reducidas, promociones todo incluido y destinos imperdibles para quienes buscan viajar con un presupuesto más bajo.

Las aerolíneas que adelantaron el Black Friday: vuelos a Punta Cana con todo incluido por menos de un millón

JetSMART

Ofrece descuentos de hasta un 68% en vuelos dentro de Chile, con promociones válidas del 8 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026, mientras que para destinos internacionales, el periodo de descuento es del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

Algunas de las mejores ofertas para vuelos nacionales (solo ida) son:

Concepción a Santiago (2 de enero) desde $7.900

Santiago a Concepción (7 de febrero) desde $7.900

Santiago a Temuco (6 de marzo) desde $16.900

Santiago a Puerto Montt (3 de abril) desde $15.900

Antofagasta a Santiago (6 de abril) desde $10.900

Santiago a Iquique (29 de abril) desde $15.900

Para destinos internacionales, las rebajas más destacadas son:

Santiago a Mendoza (13 de diciembre) desde $18.780

Santiago a Buenos Aires (2 de febrero) desde $25.353

Santiago a Foz de Iguazú (28 de diciembre) desde $34.743

Santiago a Montevideo (17 de marzo) desde $35.682

Santiago a Lima (27 de marzo) desde $42.255

Santiago a Florianópolis (19 de marzo) desde $46.011.

Ingresa ACÁ y conoce todos los destinos disponibles.

Sky Airline

Sky Airline también se suma a las promociones del Black Friday con descuentos de hasta un 54%.

En cuanto a destinos internacionales (ida y vuelta), los precios son:

Santiago a Mendoza (2 al 8 de febrero) desde $45.072

Santiago a Buenos Aires (11 al 16 de mayo) desde $52.584

Santiago a Bariloche (5 al 10 de marzo) desde $67.608

Santiago a Montevideo (11 al 16 de abril) desde $93.900

Santiago a Florianópolis (25 al 29 de junio) desde $118.314

Santiago a Sao Paulo (29 de junio al 6 de julio) desde $138.972.

Revisa EN ESTE LINK todos los descuentos disponibles.

Viajes Falabella

Ofrece descuentos en vuelos y paquetes todo incluido, incluyendo destinos como Punta Cana en República Dominicana, con descuentos de hasta $200.000 por persona. Esta es una excelente oportunidad para planificar vacaciones de ensueño a precios más accesibles.

Entre los destinos ofrecidos se encuentran:

Paquetes a Colombia, al Caribe y Jamaica, además de Argentina, México y Brasil.

Revisa en ESTE LINK todas las ofertas.