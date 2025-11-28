Ofertas del Black Friday: estas son las marcas con descuentos de más del 70%

Hay ofertas que alcanzan incluso el 80% y 90% en categorías como tecnología, moda, hogar, belleza y más.

Este viernes 28 de noviembre comenzó una nueva versión del Black Friday 2025, uno de los eventos de compras más importantes del año, donde miles de marcas ofrecen descuentos por tiempo limitado.

Durante esta fecha, es común encontrar ofertas que superan el 50% e incluso el 80% y 90% en categorías como tecnología, moda, hogar, belleza y más.

Las empresas participantes estarán con descuentos disponibles a través del sitio oficial en ESTE LINK hasta el lunes 1 de diciembre de 2025.

Guía de ofertas Black Friday: estas son las marcas con descuentos de más del 70%

Flores ofrece ropa interior de mujeres. Ingresa a ESTE LINK y verifica las ofertas.

Petco tiene productos y alimentos para mascotas. Revisa ESTE LINK.

Tricot cuenta con ropa para mujeres, hombres y niños. Conoce las ofertas en ESTE LINK.

Infanti vende una amplia gama de productos para bebés y niños pequeños. Revisa ACÁ las ofertas.

Viajes Falabella ofrece viajes, vuelos, seguros y paquetes para viajar en Chile y el extranjero. Ingresa ACÁ.

Casa Royal se dedica a la venta de productos electrónicos y artículos de tecnología. Revisa ACÁ.

Emma vende principalmente colchones y accesorios para el descanso . Ingresa a ESTE LINK.

. Ingresa a ESTE LINK. Dr Pet ofrece alimentos y accesorios para mascotas. Ingresa en ESTE LINK para ver las ofertas.

Nacional vende artículos de librería. Ingresa a ESTE LINK y revisa los mejores descuentos.

Ferretería Marsella ofrece materiales y artículos de ferretería clásica. Revisa ACÁ todos los precios.

Perfumes cuenta con varios aromas para mujeres y hombres. Revisa las ofertas ACÁ.