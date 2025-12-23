Estudio examina el vínculo entre finanzas personales y salud laboral de los chilenos

Los resultados de una investigación de la Universidad de Chile, financiada por la Achs a través del Fondo de Investigación e Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y en alianza con Destácame, reforzaron la importancia de abordar el bienestar financiero como una dimensión clave de la prevención.

La salud y la seguridad laboral no dependen solo de los riesgos físicos del trabajo. Factores como la preocupación por las finanzas personales y el estrés financiero también influyen en el bienestar, y la salud mental de las y los trabajadores. Con ese enfoque, investigadores de la Universidad de Chile impulsaron un estudio para medir el impacto del estrés financiero en la salud y seguridad laboral de las y los trabajadores de las empresas adheridas.

Este proyecto, que fue financiado por la Achs a través del Fondo de Investigación e Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se desarrolló en alianza con Destácame, plataforma digital chilena que permite a las personas entender y mejorar su salud financiera a través de herramientas de planificación y educación.

El estudio, realizado en 2025, incluyó a más de 2.600 trabajadores en un experimento aleatorizado, con el objetivo de medir el impacto del estrés financiero en las conductas de prevención de riesgos laborales de las y los trabajadores de empresas adheridas a la Achs.

Los resultados de la investigación evidenciaron una alta prevalencia de preocupación financiera entre los participantes del estudio, junto con asociación negativa entre Bienestar Financiero (percepción sobre control y estado de las finanzas personales) e indicadores objetivos de finanzas personales (niveles de deuda, estado de mora, diversidad de fuentes de endeudamiento y proporción de ingresos mensuales que destinan al pago de deudas).

“Para avanzar en seguridad y salud laboral, es clave comprender cómo las distintas dimensiones de la vida de las personas se relacionan entre sí. Este estudio nos entrega evidencia concreta para diseñar soluciones que integren prevención, bienestar y tecnología, siempre con el foco puesto en el cuidado de las y los trabajadores de Chile”, señaló Isabel Contrucci, directora de estudios de la Achs.



Con esta iniciativa, la Achs reafirma su compromiso con una prevención moderna, basada en evidencia y fortalecida por alianzas estratégicas con el mundo académico, el sector público y diferentes actores, avanzando hacia un modelo de cuidado que pone el bienestar integral de las personas en el centro.