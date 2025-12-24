Andrés Velasco por propuesta de Kast de eliminar las contribuciones: “Una estupidez sin nombre”

Velasco sostuvo que las contribuciones en Chile en general son bajas y que su aporte al PIB está por debajo de cualquier norma.

El ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, criticó la propuesta del presidente electo, José Antonio Kast, respecto de eliminar las contribuciones a la primera vivienda.

El economista y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics aseveró que “liminar las contribuciones a la primera vivienda es una estupidez sin nombre“.

Durante la entrevista que le concedió a radio Duna, Velasco ahondó en el tema y sostuvo que las contribuciones en Chile en general son bajas y que su aporte al PIB está por debajo de cualquier norma, como la de la OCDE.

“El populismo de decir: Señor, usted se compró una casa y no va a pagar porque es su primera vivienda‘, es contrario a cualquier principio sano de las finanzas públicas, es populismo puro. Espero que se les olvide”, manifestó Velasco.

Planteó además que no se deberían eliminar las contribuciones ni siquiera a las personas de la tercera edad. “¿Por qué una persona que vive en un terreno en Las Condes que compró por US$50 mil y que hoy día vale US$1 millón, y que está sentada sobre un capital que lo transforma en una de las personas más ricas de Chile, en virtud de tener 65 años o más, no va a pagar?“, preguntó.

Velasco nombró opciones para pagar las contribuciones

En esa línea, Andrés Velasco planteó que existen opciones a las que pueden recurrir aquellos adultos mayores que tienen dificultades para pagar sus contribuciones.

“Alternativa A: El Estado tiene una cuenta que dice que usted no paga hoy, pero el día en que usted fallezca, le cobramos el valor presente de lo que usted no pagó. No tienes que involucrar a nadie“, mencionó en primer lugar.

Luego, dijo que “puedes involucrar a la banca y aplicas lo que ya en muchos países existe, que es una hipoteca inversa, con lo cual el banco paga y en el momento en que la casa se vende, el banco se paga“.

“Esa es una segunda alternativa y hay 20 más”, añadió, a la vez que consideró “total y absolutamente tendencioso” el argumento de que las propiedades son bienes que ya pagaron impuestos, por lo que habría una doble tributación.

“¿Quién dijo que una cosa no puede tributar dos veces? ¿Y quién dijo que ese tributo tiene que ser equivalente? ¿De dónde salió esa teoría? Al revés, la única teoría válida en las finanzas públicas es la siguiente: tú quieres aplicarles impuestos a aquellos bienes donde la elasticidad es baja, tú no quieres aplicarle impuestos a un bien que tiene ruedas y que puede salir corriendo“, manifestó a continuación.

Agregó que, por definición, “un bien raíz que no tiene ruedas es algo a lo cual tu le deberías poner impuestos, porque te permite recaudar de modo que no distorsionas la economía. Ese es el principio rector de las finanzas públicas, y en el caso de los bienes raíces se explica solo”.

“No hay ningún argumento ni técnico ni práctico que sugiera que las contribuciones deberían ser cero para la primera, segunda o tercera vivienda. Es populismo puro“, concluyó.