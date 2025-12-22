Lo destituyó de la Suprema: Senado aprobó AC contra Diego Simpertigue por trama bielorrusa

Antes de que se conociera la resolución de la Cámara Alta, el juez Diego Simpertigue dijo que “pido que hagan justicia conmigo”.

El Senado aprobó la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, en el marco de la denominada trama bielorrusa, con lo cual se destituyó al magistrado del máximo tribunal del país, a la vez que quedó impedido de desempeñar alguna función pública durante 5 años.

El destino del ex integrante de la Corte Suprema se selló, luego de que los integrantes de la Cámara Alta votaron a favor dos de los tres capítulos que integraban la acusación. El libelo contó con un total de 52 páginas y fue presentado por diputados del oficialismo.

En él se acusó al ahora ex magistrado del máximo tribunal de notable abandono de deberes y fallo a la probidad. Antes de que se conociera la resolución del máximo tribunal, el juez Diego Simpertigue dijo que “pido que hagan justicia conmigo”.

Los capítulos de la AC contra Simpertigue

En concreto, en el primer capítulo de la AC contra Diego Simpertigue, que abordó su actuación en la disputa entre Codelco y el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, la votación fue unánime.

El segundo apartado, vinculado a supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales al impulsar la designación de su yerno César Maturana, se rechazó por 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones.

Finalmente, el tercer capítulo, en el que se lo acusó de infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, se aprobó por 33 a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

La destitución de Simpertigue se suma a la de los ex ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, así como a las salidas de Antonio Ulloa y Verónica Sabaj desde la Corte de Apelaciones de Santiago.