Vacaciones en pausa: 56% de quienes enfrentan problemas financieros no podrá salir este verano

Para miles de familias, el verano 2026 no será sinónimo de descanso. Un sondeo de DefensaDeudores.cl entre personas que han enfrentado problemas financieros recientes revela que el 56% no podrá salir de vacaciones por razones económicas, en un escenario marcado por el endeudamiento, presupuestos cada vez más estrechos y un mercado laboral que no logra despegar.

El estudio muestra que solo un 20% de los encuestados señala que podrá viajar, financiando sus vacaciones principalmente con ahorros. En contraste, el 47% reconoce que en años anteriores sí viajaba, pero que este verano debió renunciar al descanso, mientras que 48% derechamente no tendrá días libres.

Los resultados no aparecen en el vacío. Se insertan en un escenario laboral que acumula casi tres años de estancamiento. Según el último informe del Centro Clapes UC, correspondiente al trimestre móvil septiembre–noviembre de 2025, la tasa de desocupación llegó a 8,4%, sumando 34 meses consecutivos por sobre el 8%, reflejo de la fragilidad en la creación de empleo formal.

En este contexto, las vacaciones se han convertido en una decisión financiera compleja. Quienes sí saldrán lo harán mayoritariamente por períodos breves, confirmando una tendencia a acortar o eliminar el descanso como mecanismo de ajuste frente a presupuestos limitados.

Realidad local

“Que más de la mitad de las personas con problemas financieros no tenga vacaciones ya no es solo un dato económico, es una señal social. Habla de familias que viven en un equilibrio frágil, donde cualquier gasto extraordinario se vuelve inviable”, advierte Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

El vínculo con el mercado laboral es directo. Clapes advierte que la creación de empleo formal se mantiene prácticamente estancada, con un promedio de apenas 10 mil nuevos puestos mensuales durante 2025, muy por debajo de lo necesario para absorber el crecimiento de la fuerza laboral. A ello se suma el aumento de la desocupación de larga duración, que alcanzó 16,8%, el nivel más alto desde fines de 2022.

Sin fondos

Este escenario impacta de lleno en la planificación del descanso. 55% de los encuestados declara no tener presupuesto simplemente porque no viajará, mientras que solo 17% afirma haber definido un presupuesto y estar cumpliéndolo. Entre quienes sí saldrán, las principales preocupaciones están en los gastos de alimentación, alojamiento y transporte, además de las cuotas que quedarán pendientes tras el verano.

El endeudamiento aparece como un factor estructural: 64% reconoce que sus problemas de deuda influyeron directamente en la forma en que planificó —o derechamente renunció— a las vacaciones. “La deuda no es solo una cifra, es una carga permanente que condiciona decisiones básicas de vida, especialmente en un mercado laboral que no entrega certezas”, agrega Ibáñez.

La proyección hacia marzo tampoco es alentadora. 42% anticipa que llegará financieramente ajustado, mientras que el 8% cree que deberá refinanciar o endeudarse para enfrentar el resto del año, en un contexto donde el empleo asalariado privado formal sigue sin mostrar señales claras de recuperación.

“Este no es un problema de desorden individual. Es el reflejo de un mercado laboral estancado y de una clase media que vive administrando la escasez. Cuando el descanso desaparece de la vida de un grupo tan amplio de familias, el impacto no es solo económico: también es en salud mental, productividad y cohesión social”, concluye el fundador de DefensaDeudores.cl.