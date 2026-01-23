“Puede acelerar la inversión”: CPC valora anuncio de rebaja del impuesto corporativo al 23%

La CPC planteó a la vez que la rebaja no solo beneficiará a las grandes compañías, ya que se trata de “una baja de impuestos para todas las empresas”.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respaldó este viernes la propuesta de Jorge Quiroz de reducir de forma gradual el impuesto corporativo hasta llegar al 23%, y apuntó que la medida podría acelerar decisiones de inversión y emprendimiento.

Así lo manifestó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien manifestó que señales tempranas de competitividad tributaria y facilitación regulatoria son claves para “generar confianza”, además de destrabar proyectos que hoy enfrentan tramitaciones extensas.

Jiménez abordó el tema en la entrevista que le concedió a CNN Chile Radio, oportunidad en la que manifestó que “la gradualidad que se ha propuesto, que es un punto por año, permitiría terminar esta administración con una tasa del 23%, que es precisamente lo que nosotros venimos proponiendo“.

Para la CPC la rebaja del impuesto es para todas las empresas

La presidenta de la CPC planteó a la vez que la rebaja no solo beneficiará a las grandes compañías, ya que se trata de “una baja de impuestos para todas las empresas“.

En esa línea, argumentó que incluso al beneficiar a las firmas de mayor tamaño se produce un efecto de arrastre que involucra a sus proveedores y prestadores de servicios.

Planteó a la vez que, según su punto de vista, una economía con mayor actividad eleva la recaudación y abre espacio para mejores servicios públicos.

Susana Jiménez planteó que la administración que asumirá el próximo 11 de marzo propuso compensar posibles menores ingresos con rebajas de gasto, además de un impulso a la inversión.

También se refirió a los dos últimos años y los describió como de caída de inversión, debilidad del mercado laboral y una situación que calificó como extendida en informalidad y desempleo.

En cuanto a la proyección macro, sostuvo que Chile podría ubicarse más cerca del 3% que del 2% en el corto plazo si se adoptan decisiones pro inversión.

No obstante, afirmó que alcanzar un crecimiento del 4% resulta alcanzable con un buen diseño de políticas públicas, profundización de vínculos internacionales y aprovechamiento del potencial exportador del país.

En cuanto al escenario externo, la presidenta de la CPC dio a conocer su preocupación por la volatilidad y amenazas arancelarias en grandes economías, pese a lo cual destacó que Chile debe tender puentes y reforzar su perfil de socio confiable, con un rol activo del sector privado para sostener mercados y abrir oportunidades en regiones como India, Medio Oriente y el norte de África.