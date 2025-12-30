Kast allana terreno con los empresarios: se reunirá el 6 de enero con la CPC y luego expondrá en Icare

La CPC solicitó una audiencia formal al equipo del presidente electo, petición que fue acogida favorablemente. A la cita, Jiménez llegará acompañada por el vicepresidente del gremio, Daniel Mas, y por los presidentes de las seis ramas que integran la cúpula empresarial.

Los empresarios chilenos ya se preparan para conocer de primera fuente los primeros pasos del presidente electo, José Antonio Kast, quien llegará a La Moneda en marzo con una agenda que incluye varias señales al mundo privado. Entre ellas, la más relevante: la rebaja del impuesto corporativo desde el 27% al 23%.

Enero será un mes clave para comenzar a afianzar su relación con el sector empresarial. El primer encuentro en agenda está fijado para el 6 de enero, cuando Kast se reunirá con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), gremio presidido por Susana Jiménez.

La CPC solicitó una audiencia formal al equipo del presidente electo, petición que fue acogida favorablemente. A la cita, Jiménez llegará acompañada por el vicepresidente del gremio, Daniel Mas, y por los presidentes de las seis ramas que integran la cúpula empresarial:

Antonio Walker , Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

, Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) José Pakomio , Cámara Nacional de Comercio (CNC)

, Cámara Nacional de Comercio (CNC) Rosario Navarro , Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)

, Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) José Manuel Mena , Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)

, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) Alfredo Echavarría , Cámara Chilena de la Construcción (CChC)

, Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Jorge Riesco, Sociedad Nacional de Minería (Sonami)

La reunión se realizará a las 9:00 horas en la denominada “Moneda chica”, ubicada en calle La Gloria 88, en la comuna de Las Condes.

Cabe recordar que las reuniones se realizan luego de que los mercados reaccionaran positivamente ante los resultados eleccionarios. Esto, luego que el Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA) ha marcado récord sobre los 10.500 puntos, lo que beneficia a los inversores en acciones, entre ellos los fondos de pensiones.

En la previa, tanto Susana Jiménez como Rosario Navarro lo habían acompañado en su visita a Argentina cuando visitó al mandatario Javier Milei y se reunieron con el ministro de Economía de ese país, Luis Caputo, además de con el candidato a ministerios locales, José Luis Daza, Secretario de Políticas Económicas de ese país, y candidato de Kast para su gabinete 2026.

Visita a Icare

Dos días después, el 8 de enero a las 8:00 horas, se espera el arribo de José Antonio Kast a El Golf 40, sede del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare). El futuro mandatario fue invitado a exponer sus ideas a través de una carta enviada por el presidente de la entidad, el empresario Holger Paulmann, y la directora ejecutiva, Magdalena Díaz.

La respuesta de Kast fue inmediata y afirmativa. Desde Icare le solicitaron realizar una breve ponencia para compartir su visión y lineamientos con el mundo empresarial.

El encuentro está dirigido, en primera instancia, a los socios de Icare. Aunque ha despertado un alto interés -especialmente luego de que Diario Financiero adelantara su realización-, desde la organización aseguran que la capacidad del evento permitirá albergar a la nómina principal de invitados.

Si bien aún no se define el layout del encuentro, lo más probable es que se habilite uno de los salones del recinto como auditorio, más que un desayuno tradicional, con el fin de ampliar la capacidad. En materia de seguridad, fuentes cercanas al evento señalan que hasta ahora no se han requerido medidas extraordinarias.