Tras anuncio ministerial: empresariado pide trabajo conjunto para empujar crecimiento, empleo, seguridad y gestión

Tras confirmarse los integrantes del gabinete de José Antonio Kast, los empresarios reaccionaron. En línea con lo que ya habían manifestado en instancias previas, dijeron que la cooperación será clave para retomar el crecimiento y los niveles de seguridad necesarios para desarrollar sus actividades.

Dentro de las nominaciones que tienen mayor relación con los sectores económicos y la promoción de la inversión destacan: Hacienda, Jorge Quiroz; Economía y Minería, Daniel Mas; Energía, Ximena Rincón; Trabajo, Tomás Rau; Obras Públicas, Martín Arrau; y Vivienda, Iván Poduje.

La llegada del equipo se da en medio de una disminución de ingresos del Fisco y un acotado crecimiento económico para 2025 y señales mixtas respecto a la inversión. Todo en medio del desafío de gasto que abre el proceso de reconstrucción tras los recientes incendios en el sur.

Reacciones gremiales

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que perdió a su vicepresidente Daniel Mas, quien sorpresivamente asumió también en Minería, destacó que el equipo elegido entrega certezas y conducción en un escenario económico desafiante.

“Como Presidenta de la CPC, reitero nuestra disposición a contribuir activamente al diálogo y al trabajo conjunto con el nuevo gobierno, con énfasis en reactivar la inversión, fortalecer el empleo y generar condiciones que favorezcan el crecimiento y el bienestar de Chile”, dijo la mandamás de la CPC, Susana Jiménez.

El presidente de Icare y empresario Hölger Paulmann, aseguró que lo importante es que Chile recupere rumbo, la seguridad, las certezas y la capacidad de gestión para volver a crecer, crear empleo y mejorar la productividad.

“Esperamos conducción y resultados, avanzar en certezas regulatorias que permanezcan más allá de un gobierno, y una agenda que combine crecimiento con cohesión social. Si se ordenan prioridades y se destraba la inversión con responsabilidad, habrá mejores oportunidades para las personas y para el país”, comentó el empresario.

Desde el Consejo del Salmón su presidenta ejecutiva Loreto Seguel dijo que es un momento clave para la economía nacional y que las nominaciones abren una oportunidad única para promover e implementar una agenda de crecimiento inclusivo, sostenible y con foco en el desarrollo productivo, que permita conectar crecimiento económico con desarrollo regional, empleo y bienestar para las personas.

“Esperamos con entusiasmo trabajar junto a las nuevas autoridades y sus equipos. Estamos convencidos de que una alianza público-privada efectiva es el camino para avanzar en políticas de Estado que impulsen la reactivación de una industria que no solo tiene el potencial de fomentar un crecimiento económico sostenible en el sur del país, sino que lo ha demostrado de manera consistente a lo largo de los últimos años”, manifestó.

Destacan a ministra de Seguridad

En el gremio del comercio destacaron el rol que tendrá la nueva ministra de Seguridad y exfiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert. Al respecto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio destacó el rol de la profesional en causas vinculadas al crimen organizado.

“Desde la CNC creemos que hoy es clave acelerar los compromisos pendientes en la agenda de seguridad, como el fortalecimiento de los controles fronterizos, avanzar en la implementación de las RUF, la nueva ley de inteligencia y en el resguardo de la infraestructura crítica”, dijo.

Pakomio también destacó el nombramiento de Tomás Rau como ministro del Trabajo. “Desde la CNC valoramos el nombramiento de Tomás Rau como ministro del Trabajo, en un momento en que el principal desafío del país es reactivar el mercado laboral y recuperar la capacidad de generar empleo formal”, manifestó.