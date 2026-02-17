CFA vuelve a cuestionar proyecciones de La Moneda y advierte sobreestimación de ingresos fiscales para 2026

Tras una serie de reuniones con la Dipres y Hacienda, desde el organismo persiste la preocupación por el estrecho escenario fiscal a mediano plazo.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a expresar su preocupación por las proyecciones económicas del Gobierno de Gabriel Boric, tras su sesión extraordinaria de este martes, que contó con la presencia de Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

Esto, como parte de las últimas reuniones sostenidas por el CFA y representantes de la Dipres y el Ministerio de Hacienda, donde se analizó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que mostró un déficit de US$ 13.200 millones, lo que equivale al 3,5% del PIB, lejos del 1,1% comprometido por La Moneda para el año recién finalizado.

En estos encuentros, “los miembros del Consejo tuvieron la oportunidad de formular consultas a los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dipres sobre la actualización de las proyecciones presentadas y ofrecer reflexiones sobre sus implicancias fiscales” consignó el organismo.

Luego de la comparecencia de los representantes de Gobierno, el CFA “reflexionó sobre las implicancias fiscales de las cifras presentadas. Al respecto, los consejeros manifestaron su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026 y por el riesgo de una nueva sobre-estimación de los mismos, tal como fue advertido previamente por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025″.

En esta línea, los consejeros advirtieron que “los espacios fiscales para el mediano plazo son aún más estrechos de lo contemplado por la Dirección de Presupuestos, considerando que la programación financiera contempla, fundamentalmente, el cumplimiento de compromisos legales, la continuidad operacional de los servicios y arrastres de inversión”.