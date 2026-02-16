Consejo Fiscal llama a reunión extraordinaria por el fuerte aumento de déficit fiscal durante administración de presidente Boric

El organismo revisará las cifras tras conocerse que el desequilibrio de las cuentas públicas alcanzó su mayor nivel en años, excluyendo la pandemia.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) convocó a una sesión extraordinaria para este martes, en medio de la creciente inquietud por el alarmante deterioro de las cuentas públicas durante la administración del presidente Gabriel Boric. De acuerdo con la convocatoria difundida, la reunión se realizará a las 10:30 horas.

La citación se produce luego de que el Ministerio de Hacienda publicara el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, documento que reveló un significativo aumento del déficit fiscal.

El IFP, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), informó que el déficit fiscal efectivo alcanzó el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el déficit estructural se ubicó en 3,6%. Esta última cifra superó las estimaciones previas y se convirtió en la más alta desde que rige la actual metodología de cálculo, excluyendo el período inédito de la pandemia.

El dato en cuestionamiento —que ajusta el resultado efectivo según el ciclo económico y el precio de largo plazo del cobre— es considerado el principal indicador para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que determina si el gasto permanente está respaldado por ingresos permanentes.

Así, el déficit estructural de 3,6% en 2025 contrasta con el 2,2% del PIB estimado en el tercer trimestre y con el 1,1% proyectado para 2024. En términos nominales, el desequilibrio equivale a $12.028.692 millones.

Las explicaciones de Hacienda y quienes componen el Consejo Fiscal

Desde Hacienda explicaron el pasado viernes que “la diferencia con lo proyectado en el IFP anterior se explica principalmente por mayores ajustes cíclicos en los ingresos del cobre y por una recaudación tributaria no minera más baja en una década, excluyendo la pandemia“.

El CFA —integrado por Paula Benavides (presidenta), Sebastián Izquierdo (vicepresidente), Hermann González, Marcela Guzmán y Joaquín Vial— ha advertido en informes anteriores sobre la trayectoria fiscal y los reiterados incumplimientos de la regla fiscal, que en 2025 sumó su tercer desvío consecutivo.