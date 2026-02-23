SII y fiscalizaciones a malls chinos: multas por más de $63 millones y 229 locales clausurados en 2025

Desde el organismo puntualizaron que la mayoría de las infracciones guarda relación con la no entrega de boleta.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó un balance de la fiscalización a los malls chinos a lo largo del país durante el año 2025, puntualizando que se concretaron 2.747 operativos en terreno para controlar su labor.

En esta línea, el SII detalló que se cursaron 332 infracciones por la no entrega de boletas, además de 229 clausuras temporales de este tipo de comercio, con multas por más de $63 millones.

La directora (S) del SII, explicó que “culminado el proceso de empadronamiento y caracterización que realizamos a través de estos operativos, pudimos seleccionar para fiscalizaciones en profundidad aquellos casos que registran los mayores riesgos de incumplimiento tributario. Así, ya comenzamos la aplicación de diversos análisis y procesos de fiscalización más profundos a más del 80% de los 1.188 mall chinos empadronados a septiembre de este año, lo que confirma la relevancia de controlar a este tipo de establecimientos”.

“Lo que buscamos es lograr el correcto cumplimiento tributario de estos contribuyentes, y a la vez generar un efecto ejemplarizador en otros comercios de similares características, especialmente considerando la masividad de este tipo de comercios en los últimos años, traspasarle la importancia de cumplir con el pago de los impuestos y trabajar en igualdad de condiciones con todos los comercios”, subrayó Carolina Saravia.

Entre los controles realizados por el organismo a los malls chinos está el mecanismo de punto fijo, donde fiscalizadores permanecían en el local por un tiempo determinado para verificar la emisión de boletas, comparándolo con el resto de los días.

Al respecto, se descubrió que la emisión de este documento tributario aumentó y se extendía por cinco días, pero ya al sexto comenzó a registrar una disminución sostenida en su entrega, llegando a niveles similares a los registrados antes de la aplicación de la fiscalización con punto fijo.

Carolina Saravia puntualizó que “lamentablemente, hemos podido constatar que los mall chinos representan un tipo de comercio que requiere de la aplicación de acciones permanentes de control, para asegurar su cumplimiento tributario. Sin esas acciones, tienden a reducir la emisión de documentos tributarios, aumentando su riesgo de no pago correcto de IVA. Es por ello que mantendremos nuestras acciones en terreno dirigidas a este segmento”.