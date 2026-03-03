Boric acusa a Kast de “empañar la sana y orgullosa tradición” de traspaso de mando: “Demos por superado este ingrato episodio”

El mandatario se mostró dispuesto a continuar las conversaciones con el Gobierno entrante y a avanzar “juntos por Chile”.

AGENCIA UNO.

El presidente Gabriel Boric respondió a José Antonio Kast a través de su cuenta en X, luego del punto de prensa donde anunció la decisión de poner fin al traspaso de mando por la desconfianza que le generó la información recibida respecto a diversos temas.

Esto, luego de la fallida reunión que ambos tuvieron en La Moneda y que solo duró 22 minutos. Tras dicha cita, el mandatario acusó a su sucesor de haberle exigido retractarse de sus dichos en Meganoticias, donde reveló que habían conversado sobre el cable submarino, previo a las sanciones de Estados Unidos.

A modo de respuesta, el presidente electo confirmó que le pidió “aclarar” sus palabras, pero además dio cuenta de la “falta de transparencia” y la “desconfianza” que le generó a su gabinete la información recibida en estas últimas semanas, “donde nos dicen que todo está bien”.

Tras el punto de prensa que realizó Kast en la Oficina del Presidente Electo (OPE), Boric en redes sociales lamentó que “haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”.

“Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”, añadió.

Por último, lo invitó a avanzar “juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”.