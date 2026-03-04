Billetera digital Prex capitaliza el éxito de pagos con Pix en Brasil: 120 mil chilenos lo han utilizado en sus vacaciones

Para los chilenos que viajaron al país carioca, esta se transformó en una opción fácil y confiable a la hora de pagar de manera sencilla.

En Río de Janeiro, Maceió, Búzios y Florianópolis -y en todos los destinos turísticos de Brasil- la pregunta es una sola: ¿paga con Pix?

Se trata de un sistema digital que creó el Banco Central de Brasil. Una cuenta digital que permite que, desde los vendedores de la playa hasta grandes comercios, acepten pagos mediante un QR y sin necesidad de tener cuenta bancaria.

El medio de pago es un hit en Brasil, mercado donde persisten problemas como la clonación de tarjetas. El pago sin contacto, que permite desde pequeñas transacciones hasta grandes compras, ha sido utilizado por más del 76% de los brasileños.

Es una cuenta de prepago que opera con provisión de fondos y que los chilenos han utilizado ampliamente en sus viajes turísticos. Como es una aplicación de ese país, para utilizarla los consumidores locales deben hacerlo a través de alguna billetera digital que lo permita. En Chile se puede usar por medio de Prex.

Esta es una empresa de origen uruguayo que compite en el mercado de las billeteras digitales y que este verano dio el golpe al permitir que más de 120 mil usuarios chilenos la usaran para pagar con Pix en Brasil. Actualmente, el 30% de su capital está respaldado por Itaú Unibanco.

El country manager de Prex para Chile y Perú, Ignacio Nina, comenta a EL DÍNAMO que el 74% del volumen transaccionado se concentró en personas entre 25 y 55 años, con una distribución de género equilibrada: 52% hombres y 48% mujeres. “En ese período se procesaron casi 3 millones de transacciones. El peak se registró durante el fin de semana de Carnaval, con siete transacciones por segundo”, detalla.

El ejecutivo agrega que el salto fue exponencial. En enero multiplicaron por 12 el volumen respecto del mismo mes de 2025 y en febrero por cinco. “Pix dejó de ser una alternativa y pasó a ser el estándar para el chileno que viaja a Brasil”, añade Nina.

En cuanto al uso del medio de pago, los principales rubros fueron transporte, entretenimiento y supermercados. El gasto promedio alcanzó los US$491 por usuario, con un ticket de US$22, reflejando un uso intensivo y cotidiano.

¿Cómo seguir en la racha?

El desafío de Prex será mantener el uso de su billetera una vez que el turismo a Brasil disminuya. Desde la firma explican que alcanzaron los 400 mil usuarios a febrero de 2026, siendo uno de los mercados más exitosos de su negocio.

Para mantenerlos activos, Nina explica que la estrategia es permitir pagos en múltiples países en moneda local, sin contacto, en tiempo real y sin costos ocultos. “La eliminación de fricciones cambiarias y la experiencia crossborder simple y transparente son parte central de la propuesta. En mercados más desarrollados esto ya es un estándar; en la región todavía es un diferencial competitivo relevante”.

En efecto, cada vez que se utiliza Pix, la tasa de cambio de pesos chilenos a reales resulta más conveniente que la de tarjetas de crédito o casas de cambio. Por ejemplo, un usuario en Chile puede transferir en tiempo real, en su moneda local o en dólares, a Perú, Argentina o Uruguay. Esa interoperabilidad no es común en la industria.

Otro de los proyectos en Chile es que los usuarios utilicen sus fondos de débito para generar ganancias. “Queremos que el usuario no solo pague con Prex, sino que también encuentre una alternativa confiable y eficiente para administrar su dinero. El crecimiento de los saldos remunerados será una consecuencia natural de una base de usuarios cada vez más activa y digitalizada”, dice Nina.