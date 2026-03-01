Pomelo, la fintech que levantó fondos con los fundadores de Mercado Libre y el exmanager de Ariana Grande

El Country Manager para Argentina y Chile de Pomelo, Santiago Witis, explica que los próximos pasos son ser el partner más eficaz para bancos y emisores.

Conectar datos mediante una nube. Plataformas digitales que soportan miles de millones de datos para que en cosa de segundos se gestione una compra con tarjeta o la provisión de fondos en un plástico. Es, en palabras sencillas, parte de lo que hace la startup tecnológica Pomelo, la firma que hace unas semanas levantó US$55 millones de capital en medio de un escenario esquivo para la inversión de riesgo.

Fundada en plena pandemia, la tecnológica de origen argentino con fuerte presencia en Chile ha levantado nada menos que US$160 millones y ha sido rankeada como uno de los posibles próximos unicornios (empresas que valen US$1.000 millones) de América Latina.

Pomelo fue fundada por Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Diego Cherniak, tres emprendedores argentinos con experiencia en el mundo financiero y tecnológico. Irigoyen había liderado Naranja X, la fintech del Grupo Galicia, y ha trabajado en banca de inversión; Corral se desempeñó en el desarrollo de infraestructura tecnológica y sistemas de pago; y Cherniak acumuló trayectoria en startups y productos digitales. Juntos impulsaron una plataforma enfocada en la emisión, procesamiento y gestión de tarjetas en América Latina.

Mientras eso ocurre, la compañía -que detalló sus planes a EL DÍNAMO– le presta servicios a MetroMuv, la nueva tarjeta de Metro y otros 150 clientes como Global 66 y Mach del BCI. El ánimo al interior de la empresa es bueno. Y es que en la tercera ronda de capital que levantaron sumó a pesos pesados del ecosistema de la innovación.

Dentro de quienes pusieron capital para empujar su crecimiento estuvo Kaszek e Insight Partners. En el primer fondo participa Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre y otros ex altos ejecutivos de la empresa. Kasxeck ha financiado compañías como Nubank, Kavak, Rappi y dLocal,

También entraron Adam Streets Partners, un fondo altamente respetado en el mundo tech y que ha destinado US$ 50 mil millones a inversiones en compañías como Airbnb o Facebook. Se suman actores como inversores -entre otros- TQ Ventures, donde participa Scooter Braun, exmanager musical de artistas como Justin Bieber, J Balbin y Ariana Grande.

¿Qué viene?

El Country Manager para Argentina y Chile de Pomelo, Santiago Witis explica que los próximos pasos son ser el partner más eficaz para bancos y emisores. Poder tener, por ejemplo, una tarjeta con tus ganancias en inversiones rápidamente, gestionar recepción de remesas o el pago por un servicio.

El dinero se está digitalizando a pasos agigantados y Witis asegura que hay una oportunidad infinita de productos. En un futuro que no parece tan lejano, pagos biométricos o con huella digital.

Los planes de la firma con la nueva inyección son ser lo más eficiente en la entrega de nuevos productos y crecer. Tiene en búsqueda 20 posiciones para el equipo.

Santiago Witis.

En Chile pidieron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la autorización para emitir tarjetas de pago. El ejecutivo explica que se trata de ofrecerle a las marcas un paquete completo de soluciones: darle toda la tecnología y emitir su medio de pago.

Los planes se completan con su llegada a los mercados de Panamá y Puerto Rico, y el crecimiento en México y Brasil.

Te leen la mente

El próximo paso de Pomelo, explica Witis, está en el desarrollo de Inteligencia Artificial. “Es como que te leyeran la mente y se llaman pagos agénticos. ¿Qué es? Es el uso de la IA al servicio de las personas: imagina que tu asistente de pagos pueda buscar el vuelo más barato al destino que deseas y concretar toda la operación o sugerirte tu lista de supermercado más barata y eficiente”, grafica.

La IA y los pagos agénticos también podrían sugerir ahorros o inversiones y tener la capacidad de ejecutarlos. Google y otras grandes tecnológicas ya trabajan en los protocolos para ejecutar estas nuevas funcionalidades.