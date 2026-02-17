Verano 2026: conoce los destinos más cotizados del norte y centro y cuánto cuesta llegar en bus

Con la temporada del verano 2026 en pleno auge, los viajeros ya están asegurando sus escapadas a los destinos favoritos del norte y la zona centro del país.
Según la plataforma de compra de pasajes online Recorrido.cl, las búsquedas y ventas de boletos se concentran principalmente en ciudades costeras, valles del norte chico y los clásicos del litoral central.
Entre los destinos más buscados destacan localidades que combinan playas, gastronomía y actividades al aire libre, lo que explica su alta demanda durante estos meses.
Recorrido.cl también reveló los valores referenciales de los pasajes desde Santiago, ofreciendo a los viajeros una guía útil para planificar sus viajes con anticipación.
En ese contexto, los precios varían según el destino y la temporada, pero la tendencia indica que reservar con tiempo puede significar importantes ahorros.
Iquique
- Uno de los destinos más demandados del norte grande, conocido por sus playas, parapente y zona franca.
- Duración del viaje: 24 a 27 horas aprox.
- Precio referencial: desde $40.000 CLP.
La Serena
- Uno de los balnearios más tradicionales del norte chico, reconocido por sus extensas playas y vida nocturna estival.
- Duración del viaje: 6 horas aprox.
- Precio referencial: desde $10.000 CLP.
Coquimbo
- Destino costero ideal para disfrutar de la gastronomía marina y paseos frente al mar.
- Duración del viaje: 6 horas aprox.
- Precio referencial: desde $10.000 CLP.
Viña del Mar
- La Ciudad Jardín se mantiene como uno de los clásicos del verano gracias a sus playas y panoramas culturales.
- Duración del viaje: 1 hora 30 minutos a 2 horas.
- Precio referencial: desde $4.000 CLP.
Valparaíso
- Patrimonio, cerros coloridos y oferta cultural convierten al puerto en uno de los favoritos cada temporada.
- Duración del viaje: 1 hora 30 minutos a 2 horas.
- Precio referencial: desde $4.000 CLP.
Ovalle
- Puerta de entrada al valle del Limarí, combina naturaleza, astronomía y tradiciones locales.
- Duración del viaje: 5 horas aprox.
- Precio referencial: desde $12.000 CLP.