Revisa los valores referenciales de los pasajes desde Santiago para que puedas planificar tus viajes con anticipación.

Con la temporada del verano 2026 en pleno auge, los viajeros ya están asegurando sus escapadas a los destinos favoritos del norte y la zona centro del país.

Según la plataforma de compra de pasajes online Recorrido.cl, las búsquedas y ventas de boletos se concentran principalmente en ciudades costeras, valles del norte chico y los clásicos del litoral central.

Entre los destinos más buscados destacan localidades que combinan playas, gastronomía y actividades al aire libre, lo que explica su alta demanda durante estos meses.

Recorrido.cl también reveló los valores referenciales de los pasajes desde Santiago, ofreciendo a los viajeros una guía útil para planificar sus viajes con anticipación.

En ese contexto, los precios varían según el destino y la temporada, pero la tendencia indica que reservar con tiempo puede significar importantes ahorros.

Verano 2026: conoce los destinos más cotizados del norte y centro y cuánto cuesta llegar en bus

Iquique

Uno de los destinos más demandados del norte grande, conocido por sus playas, parapente y zona franca.

Duración del viaje: 24 a 27 horas aprox.

Precio referencial: desde $40.000 CLP.

La Serena

Uno de los balnearios más tradicionales del norte chico, reconocido por sus extensas playas y vida nocturna estival.

Duración del viaje: 6 horas aprox.

Precio referencial: desde $10.000 CLP.

Coquimbo

Destino costero ideal para disfrutar de la gastronomía marina y paseos frente al mar.

Duración del viaje: 6 horas aprox.

Precio referencial: desde $10.000 CLP.

Viña del Mar

La Ciudad Jardín se mantiene como uno de los clásicos del verano gracias a sus playas y panoramas culturales.

Duración del viaje: 1 hora 30 minutos a 2 horas.

Precio referencial: desde $4.000 CLP.

Valparaíso

Patrimonio, cerros coloridos y oferta cultural convierten al puerto en uno de los favoritos cada temporada.

Duración del viaje: 1 hora 30 minutos a 2 horas.

Precio referencial: desde $4.000 CLP.

Ovalle