Ante empresarios: Frei llama a “dejar de lado las disputas” y hacer “Chile grande” nuevamente

AGENCIA UNO

Este viernes en el Teatro Municipal de Santiago, a lleno total, el mundo privado se dio cita para una tradición conocida entre los empresarios, la entrega del premio del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, Icare.

En ese contexto se entregaron reconocimientos al controlador del banco BCI, Juan Yarur, a la ex ministra Viviane Blanlot, a Empresas Copec y al ex presidente de la República, Eduardo Frei. En la cita el mandatario hizo un llamado a dejar de lado las disputas y aseguró que los chilenos “sienten ilusión de que se vendrán tiempos mejores”.

“Vivimos tiempos complejos” reflexionó ante los representantes de las principales empresas del país. Frei -figura que sorprendió al mostrarse cercano en periodo de candidatura al mandatario electo, José Antonio Kast- dijo que los verdaderos avances surgen del diálogo, del respeto por las minorías y la búsqueda. “Es así como progresan los países, buscando la dignidad de propósitos y no fomentando la división”, manifestó.

“Los desafíos económicos, políticos y sociales que tenemos por delante requieren respuestas urgentes, audaces y realistas a la vez”, añadió el exmandatario.

Frei se hizo cargo de las tensiones políticas del último tiempo y hizo un llamado a dejar de lado las disputas. “El futuro lo construimos juntos y entre todos, con diálogo, con respeto, con esperanza y, sobre todo, con confianza. Lo podemos hacer, lo hicimos un día. Chile fue grande y debe de volver a serlo rápidamente”, exclamó.

Frei estuvo acompañado por su familia en la ceremonia y aseguró a la prensa que la ex primera dama Martita Larraechea se encuentra mejor de salud y en proceso de recuperación.