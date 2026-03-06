Encuesta Black & White: aprobación a gestión del presidente Boric llega a 34%

En materia de seguridad, solo un 25% aprueba la forma en que el Ejecutivo enfrenta la delincuencia, y la inseguridad, delincuencia y narcotráfico se consolidan como los principales problemas que percibe la ciudadanía.

La más reciente edición de la encuesta de Black & White abordó la aprobación del Gobierno del presidente Gabriel Boric previo al cambio de mando que se realizará el próximo 11 de marzo.

De acuerdo con el sondeo, un 34% de los encuestados aprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su administración, en medio del cierre de su período en La Moneda.

Ante la pregunta “independiente de su posición política, ¿usted avala o desaprueba la forma en que el presidente Boric está conduciendo su Gobierno?”, un 34% de los encuestados señaló que la avala, mientras que un 54% indicó que la desaprueba. En tanto, un 12% afirmó que no avala ni desaprueba.

El estudio también analizó la percepción ciudadana sobre la gestión del Ejecutivo y el escenario político que enfrenta el país en la antesala de la transición presidencial.

Al ser consultados sobre “¿Cuáles son los dos principales problemas que enfrenta Chile actualmente?”, los encuestados señalaron que la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico son el principal desafío, mencionándolo un 65% de las personas en primer o segundo lugar.

Mientras que menciones a la economía, inflación, desempleo y crecimiento aumentaron, alcanzando un 37% de las preferencias.

Asimismo, un 25% de los encuestados aprueba la forma en que el Gobierno del presidente Boric está enfrentando la delincuencia. Ante la pregunta “Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el gobierno del presidente Boric está enfrentando la delincuencia?”, el sondeo refleja que la mayoría mantiene una percepción crítica frente a la gestión en materia de seguridad.