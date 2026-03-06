Del total de 13 divisiones que componen la canasta del IPC, seis registraron alzas en sus precios durante el mes, mientras que siete presentaron disminuciones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero no registró variación mensual (0,0%). Con este resultado, la inflación llegó a 2,4% en los últimos doce meses y acumula un 0,4% en lo que va del año.

Del total de 13 divisiones que componen la canasta del IPC, seis registraron alzas en sus precios durante el mes, mientras que siete presentaron disminuciones.

Inflación no tuvo variación en febrero: qué productos subieron de precio y cuáles bajaron

Entre las divisiones que mostraron aumentos, destacó vestuario y calzado, con un incremento de 2,3%, lo que incidió con 0,056 puntos porcentuales en el indicador mensual.

También influyó alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 0,2%, aportando 0,040 puntos porcentuales. Las demás divisiones con variaciones positivas sumaron en conjunto 0,088 puntos porcentuales.

En contraste, entre las categorías que registraron bajas, sobresalió vivienda y servicios básicos, que disminuyó 0,4%, generando una incidencia de -0,081 puntos porcentuales, según detalló el INE.

“Alimentos y bebidas no alcohólicas consignó alzas mensuales en ocho de sus 15 clases. La más importante fue carnes (0,9%) que aportó 0,046pp., seguida de agua embotellada (3,3%), con 0,011pp. De los 81 productos que componen la división, 49 consignaron incrementos en sus precios, destacando carne de vacuno (1,5%), con una incidencia de 0,035pp., seguido de verduras de estaciónn (4,5%), con 0,017pp.”, indicó el informe.

En el caso de vivienda y servicios básicos, hubo caídas en tres de sus diez clases; la más importante siendo suministro de electricidad (-1,7%, -0,059 pp.), seguida de gastos comunes (-2,7%, -0,040 pp.).