Nueva alza del pasaje en transporte público: cuánto y cuándo se aplicará el aumento

El Panel de Expertos atribuyó la medida al alza, entre otros motivos, al impacto del congelamiento tarifario entre 2019 y 2023.

El Panel de Expertos del Transporte Público resolvió este viernes un alza de $25 en la tarifa adulto vigente para el pasaje de los servicios subsidiados de buses, Metro y Tren Nos–Estación Central, en las 38 comunas donde opera la red integrada.

Con el ajuste, la tarifa para adultos mayores quedará en $390, mientras que la escolar se fijará en $260. En paralelo, el Monto Máximo Mensual ‘Dale QR’ se establecerá en $42.000.

El organismo fundamentó la decisión en el incremento de variables que inciden directamente en los costos del sistema. “La inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $952 y el costo de la mano de obra creció un 6,7% anual”, señalaron.

Asimismo, el panel apuntó al impacto del congelamiento tarifario aplicado entre 2019 y 2023, medida adoptada tras el alza de $30 en el pasaje que desencadenó protestas masivas y que posteriormente derivaron en el estallido social. Según indicaron, esta pausa “generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema”.

Finalmente, defendieron la medida asegurando que “esta alza tarifaria es esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026″.

Con el alza al pasaje, estas son las nuevas tarifas