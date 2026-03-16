José de Gregorio se harta de discusión por caja fiscal: “Es totalmente sobredimensionada”

El ex presidente del Banco Central recalcó que “demos un poco de altura de miras, seriedad. Hemos aprendido mucho, tenemos una cantidad de economistas buenos en el país de sobra, y me impresiona la discusión. Es totalmente sobredimensionada”.

AGENCIA UNO

José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, se mostró sorprendido por el nivel del debate que involucra al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y a su antecesor, Nicolás Grau, respecto a la caja fiscal que dejó el gobierno de Gabriel Boric.

En entrevista con Emol, el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, calificó de “absurda” la discusión.

Para De Gregorio, esto ha dejado al descubierto “un grado de falta de conocimiento y, por otra parte, un grado de falta de transmisión de los conocimientos de gente que supuestamente entiende”.

“¿La gente discute mucho sobre la caja de las empresas o discute sobre sus utilidades, sobre sus inversiones? La caja es un tema de tesorería, no es un tema económico. La caja no es riqueza”, explicó José de Gregorio.

Para el economista, la discusión sería distinta si la caja fiscal no tuviera fondos, puesto que “porque se hicieron gastos extraordinarios o se hicieron gastos fuera de presupuesto. Lo que uno debe reclamar o lo que uno debe estudiar, analizar o cuestionar es el gasto, pero la discusión es de la caja, donde incluso he visto cartas de economistas destacados hablando con una falta de conocimiento impresionante”.

“Lo importante es el presupuesto de la nación: cuánto el gobierno decide gastar, cuánto han sido sus ingresos y cómo va haciendo calzar esas cifras. La caja son operaciones de tesorería que no revisten la importancia que le han dado muchos colegas y que han terminado amplificándose en la prensa. Esta es una cosa muy menor, que puede esconder temas de fondo, pero no vamos a empezar a hacer una teoría económica en torno a la caja, por favor”, dejó en claro De Gregorio.

El ex presidente del Banco Central recalcó que “demos un poco de altura de miras, seriedad. Hemos aprendido mucho, tenemos una cantidad de economistas buenos en el país de sobra, y me impresiona la discusión. Es totalmente sobredimensionada”.