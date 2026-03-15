Ajuste fiscal en marcha: ministro de Hacienda anuncia recorte de US$4.000 millones

La autoridad reiteró que la administración anterior dejó aproximadamente US$40 millones disponibles en la caja fiscal, recursos con los que actualmente cuenta el Estado.

AGENCIA UNO.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que este lunes firmará un oficio para instruir a todos los ministerios a aplicar un recorte en el gasto público, el cual en total alcanzará los US$4.000 millones.

Además, la autoridad reiteró que la administración anterior dejó aproximadamente US$40 millones disponibles en la caja fiscal, recursos con los que actualmente cuenta el Estado.

“El deber del Ministerio de Hacienda es primero mirar la situación en que estamos, la situación es de caja muy compleja, como hemos visto, muy anormal, y por lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar y la reacción es un oficio que yo mañana firmo a los demás ministerios con una reducción de gastos por parejo de 3% y con un adicional de US$1.000 millones que vamos a ver, algunos ministerios tienen más espacio de rebajas que otros”, dijo entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

El ministro explicó que la instrucción será enviada formalmente a las distintas reparticiones del Estado para que revisen sus partidas presupuestarias y definan dónde realizar los recortes necesarios.

La medida busca ordenar las cuentas fiscales y enfrentar lo que calificó como una situación de caja “compleja”.

Quiroz indicó que el Gobierno decidió actuar rápidamente ante el escenario financiero, señalando que la prioridad es evaluar el estado de las finanzas públicas y aplicar ajustes en el gasto del aparato estatal.

El anuncio se produce en medio de la controversia generada por las declaraciones del ministro respecto a la caja fiscal heredada por la administración anterior.

De acuerdo con Quiroz, en condiciones normales los gobiernos suelen dejar entre US$3.000 millones y US$4.000 millones en caja al término de una administración, por lo que el monto actual representaría cerca del 1% de lo habitual.

En ese contexto, el Ejecutivo busca implementar medidas de ajuste y control del gasto público durante los primeros meses de gestión, en el marco del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast.