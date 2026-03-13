Quiroz alerta que recibió un “fisco sin caja” y exministro Grau responde que el saldo sería mayor

El economista explicó que al cierre de 2025, las platas en caja del Estado serían de US$ 40 millones, en circunstancias de que en administraciones anteriores los saldos oscilarían entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lanzó una dura advertencia sobre el estado de las finanzas públicas al inicio del gobierno de José Antonio Kast. Según afirmó, la nueva administración recibió un “fisco sin caja” y enfrenta una situación fiscal que calificó como “delicada, inusual y extrema”.

El secretario de Estado sostuvo que el estrecho margen de liquidez obliga al Ejecutivo a actuar con cautela en el manejo del gasto público y a revisar prioridades presupuestarias en el corto plazo. “No hay espacio para improvisaciones”, transmiten en el equipo económico, donde reconocen que el cuadro heredado tensiona la capacidad de reacción frente a shocks externos.

En ese contexto, Jorge Quiroz -tras participar del primer consejo de gabinete de José Antonio Kast- convocó a una reunión especial de coordinación económica para analizar el impacto del reciente aumento del precio del petróleo, factor que podría agregar nuevas presiones a la economía local. La cita buscará evaluar medidas frente al eventual efecto del encarecimiento del crudo sobre la inflación, los costos de transporte y el precio de la energía.

Puntualmente el economista explicó que al cierre de 2025, las platas en caja del Estado serían de US$ 40 millones, en circunstancias de que en administraciones anteriores los saldos oscilarían entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones.

Respuesta de Grau

Quien salió a responder fue el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Por medio de la red social X el economista dijo: “No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares“.

El ministro saliente adjunto un cuadro con todos los activos del Tesoro Público, indicando que la fuente era el Banco Central y la Dirección de Presupuestos y que incluye la “caja” disponible en enero de 2026.

Escenario internacional

El titular de Hacienda advirtió que el escenario internacional se ha vuelto más complejo y que el alza del petróleo constituye un riesgo adicional en momentos en que el gobierno intenta impulsar la inversión y recuperar el crecimiento.

Las declaraciones del ministro reflejan el diagnóstico del equipo económico entrante respecto del estado de las cuentas fiscales, donde se observa un espacio acotado para expandir el gasto y la necesidad de reforzar la disciplina presupuestaria.