Las dudas del mundo inmobiliario tras anuncio de eliminación de IVA: acusan “daño inmediato” al mercado

El mundo de la construcción alertó que la propuesta de Jorge Quiroz “es sin bajada” y provoca incertidumbre.

AGENCIA UNO

Uno de los principales anuncios realizados por Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, para intentar dar dinamismo al mercado inmobiliario fue adelantar la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas, pero está teniendo un efecto contrario y la industria así lo dejó ver.

Y es que el propio Quiroz reconoció que uno de los principales riesgos de esta medida es que se genere una caída en las transacciones, a la espera que la norma se oficialice, lo que terminó haciéndose realidad.

Así, la Inmobiliaria Ingevec indicó que las ventas cayeron hasta un 40%, mientras se incrementan las anulaciones de reservas y postergaciones de compra.

José Tomás Santolaya, gerente general de DEISA, indicó en una carta a El Mercurio que “se ha instalado la falsa premisa de que los precios caerán entre 8% y 16%, paralizando las decisiones de compra e inyectando incertidumbre a un sector ya severamente golpeado”, haciendo un llamado al Gobierno a aclarar los alcances del anuncio ante el “daño inmediato” provocado.

Una mirada similar entregó Echeverría Izquierdo a El Diario Financiero: “Haber hecho el anuncio sin la bajada no es bueno para el rubro (…) Hemos visto en el pasado que cuando se anuncian medidas sin detalles, el sector entra en una ralentización en las ventas”.

El sector alega que existen aún numerosos aspectos grises sobre la medida anunciada por Jorge Quiroz, como por ejemplo su extensión, los proyectos involucrados y si incluye las promesas de compraventa ya firmadas. En esta línea, dejaron ver las dudas sobre si generará una caída real en los precios de las viviendas.

“En proyectos exitosos, el remanente a pagar al fisco fluctúa apenas entre un 1% y 3%; ese sería el verdadero descuento potencial”, apuntó Santolaya, aseverando que el impuesto pasaría a ser un costo hundido, lo que hace “matemáticamente inviable bajar los precios”.

Cámara Chilena de la Construcción se reúne con Jorge Quiroz por fin del IVA

Estas interrogantes fueron planteada por la Cámara Chilena de la Construcción en su encuentro con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero no lograron ser despejadas.

Alfredo Echavarría, presidente del organismo, declaró que “le planteamos nuestras preocupaciones al ministro Quiroz porque no se conoce el texto del proyecto de ley y quedamos coordinamos para una reunión para la próxima semana. Pero en general el proyecto va en la línea que debe ser, pero faltan conocer detalles”.

“No sabemos a qué tipo de vivienda, desde cuando… son los detalles los que faltan saber, pero quedamos comprometidos a tener otra reunión la próxima semana”, agregó Echavarría.