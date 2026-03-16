¿Viviendas nuevas más baratas? En qué consiste la propuesta de Kast para eliminar el IVA

“La idea es reducir el stock de viviendas para que el sector pueda volver a invertir y recuperar los 200 mil empleos perdidos en la construcción”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast propuso eliminar de forma temporal el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas nuevas por un período de 12 meses, como parte de su plan económico para reactivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.

La medida busca reducir el stock de propiedades disponibles y dinamizar las ventas en un contexto donde cerca de 100 mil viviendas nuevas permanecen sin comprador, mientras el país mantiene un déficit habitacional cercano a 500 mil unidades.

¿Viviendas nuevas más baratas? la propuesta de Kast para eliminar el IVA

Según estimaciones del sector inmobiliario, la eliminación del impuesto podría traducirse en una reducción relevante en los precios.

“La idea es reducir el stock de viviendas para que el sector pueda volver a invertir y recuperar los 200 mil empleos perdidos en la construcción”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El secretario de Estado sostuvo que “las viviendas no se vendían porque estábamos llenos de regulaciones”, por lo que la nueva propuesta legislativa busca “remover y aligerar muchas de esas restricciones”, lo que, a su juicio, permitiría que las futuras viviendas “cuesten menos, entre un 10% y un 15% menos”.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró la iniciativa y recordó que, desde la aplicación del IVA a las viviendas en 2014, los precios han aumentado cerca de un 12%.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas económicas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas para impulsar la actividad del sector inmobiliario y apoyar la recuperación económica.