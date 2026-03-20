FES, sala cuna, eutanasia: los proyectos de Boric que quedaron en el camino y lo que Kast hará (o ya hizo) con ellos

La actual administración ya ha tomado medidas respecto de algunos de los proyectos emblema de Boric. Otros, aún están en suspenso.

Poco más de una semana lleva el gobierno de José Antonio Kast instalado en La Moneda. Y en ese intertanto, bajo un fuerte despliegue comunicacional, ha dejado su sello en varios frentes. Uno de ellos: el legislativo.

Más allá de aquellas medidas de las que el mandatario había dado luces en campaña, como el reajuste fiscal que ya dio su paso inicial con la orden de recortar el 3% del presupuesto de cada ministerio, se han registrado jugadas en el plano legislativo que tocan aquellos proyectos que el gobierno de Gabriel Boric hizo suyas y buscaba destrabar en el Congreso.

Una de las más llamativas fue el retiro del proyecto de negociación ramal de la agenda legislativa. La iniciativa buscaba, entre otros aspectos, permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico pueden acordar estándares mínimos en materia laboral. El proyecto había sido uno de los últimos ingresados por la administración Boric y había logrado sortear la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

No obstante, no había alcanzado a votarse en sala y por ello, el mandatario utilizó su facultad de retirar los proyectos que estén en su primer trámite constitucional y no hayan sido sometidos a votación en esa instancia.

“¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no”, justificó Kast.

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Quiroz deja caer el FES

Una de las dos medidas más empujadas por la anterior administración en sus días finales en el poder fue el proyecto que ponía fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y lo reemplazaba por otro método de financiamiento, el FES.

Especialmente, el FES se trataba de un área sensible para el entonces Ejecutivo, pues involucraba la educación, una de las consignas que enarbolaban en su época de dirigentes universitarios y transformaba el compromiso que Boric adquirió en campaña de condonar el CAE en facilidades de pago de este crédito.

Faltando dos semanas para el cambio de mando, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC) reconocía que “faltó una audacia a nivel de gobierno” para ingresar el proyecto con mayor anticipación. También apuntaba que la siguiente administración debía hacerse cargo de esta iniciativa que calificó de “ineludible”.

No obstante, a los cuatro días de su llegada al poder el nuevo gobierno confirmó que no continuará apoyando el FES. En lugar de ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind), hizo hincapié en el cobro del CAE y advirtió: “En 2019, el CAE tenía deudas pendientes en Tesorería de $ 500.000 millones. Hoy son 4 billones de pesos de deudas pendientes, ha subido 8 veces. Es el 30% de lo que la Tesorería no puede cobrar.

De hecho, el fortalecimiento del cobro será una de las más de 40 medidas que incluye el Plan Nacional de Reconstrucción anunciado por Kast para hacerse cargo de las viviendas dañadas por los incendios en las regiones del Biobío y La Araucanía. Entre otros anuncios en esta materia, Quiroz sostuvo que 1800 morosos del CAE tienen remuneraciones por más de cinco millones e instruyó el cobro de este crédito a quienes tengan sueldos brutos de más de $1,5 millones.

La sala cuna aún está latente

El segundo proyecto que la administración Boric más empujó al final de su período fue la sala cuna universal, actualmente en su primer trámite constitucional.

Una de los primeros anuncios que hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el día que asumió su nuevo cargo fue que priorizaría la tramitación de la sala cuna universal. Cinco días después anunció que, tras conversaciones con el gobierno, esta iniciativa formaría parte del Plan Nacional de Reconstrucción.

Kast, por su lado, anunció en conversación con el programa Las Caras de La Moneda, emitido el lunes de esta semana, que este proyecto avanzará cuando haya “cierto grado de estabilidad económica“.

Imagen referencial de sala cuna. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Eutanasia y aborto en espera

La eutanasia y la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación fueron dos de los proyectos que Gabriel Boric dijo que priorizaría en su cuenta pública de 2024.

Sin embargo, las iniciativas no prosperaron. Pese a que el gobierno repuso la urgencia inmediata de la eutanasia en el Senado, el proyecto permaneció en un punto muerto. Legisladores oficialistas, como el senador Juan Luis Castro (PS) y el diputado Vlado Mirosevic (PL), ambos promotores de la iniciativa acusaron al entonces presidente electo José Antonio Kast de “vetar en las sombras” su discusión.

En campaña, Kast dijo que si el proyecto -hoy en su segundo trámite constitucional- llegaba a sus manos para ser promulgado, lo vetaría a modo de sugerencia para que el Congreso revisara si se cumplían las “consideraciones humanas necesarias de los cuidados”.

Consultados por EL DÍNAMO, sobre qué acciones tomarán respecto de esta iniciativa, desde el Ministerio de Salud que lidera la médica cirujana May Chomalí (IND) contestaron que están abocados en atender las listas de espera oncológicas. Esta jornada, el Minsal declaró Alerta Sanitaria Oncológica para priorizar la atención de este tipo de pacientes.

El aborto hasta las 14 semanas, en su primer trámite constitucional, fue aprobado en general por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la recta final del gobierno anterior, el pasado 3 de marzo. Esa vez, desde el gobierno hicieron un llamado a las autoridades que los sucederían para que “este debate no se cierre ni se vete“.

En el actual Ministerio de la Mujer, que encabeza Judith Marín (PSC), se limitaron a decir que el proyecto está en el Congreso y que de momento no está contemplado intervenir. Lo mismo dijeron desde el Ministerio de Salud.