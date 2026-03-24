Kast por histórica alza de las bencinas: “Es entendible que cada uno quiera llenar el estanque”

Ante el complejo escenario económico, el mandatario aprovechó de hacer un llamado a cuidar el transporte público, más aún si se registran manifestaciones.

El presidente José Antonio Kast conversó con la prensa en su llegada a Puerto Montt, respecto a la histórica alza en el precio de las bencinas que se concretará este jueves.

Según dio a conocer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “las gasolinas de 93 octanos van a subir del orden de 370 pesos por litro y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro“.

Ante este complejo escenario económico, el mandatario llamó a “todos los delegados regionales, junto con gobernadores, autoridades locales y alcaldes (para que) tomen todas las medidas necesarias para que esto fluya normalmente“.

“También hacer un llamado a la ciudadanía, de que las reservas están, Chile tiene esas reservas para estos días. Por lo tanto, es entendible que cada uno quiera llenar el estanque de su vehículo. Pero también les queremos pedir la solidaridad en el transporte a los lugares de trabajo, que cuiden el transporte público“, agregó.

En esa misma línea, indicó que “cualquier daño que se realice a un bus, cualquier aglomeración realizada por disturbios, perjudica a todos los chilenos. Hacer un llamado a la responsabilidad. Compartimos que pueden haber manifestaciones, pero manifestaciones pacíficas que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”.

“Responsabilidad”

El presidente Kast también fue consultado por las críticas que han generado las medidas que se están tomando, siendo acusado de “apagar el incendio con bencina“.

Al respecto, afirmó que “estamos actuando con responsabilidad, responsabilidad que me habría gustado mucho que otros hubiesen tenido en el manejo de los fondos públicos cuando les correspondía”.

“Nosotros hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal. Crisis mundial que no buscamos por una guerra y crisis fiscal que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el Gobierno de Chile”, cerró.