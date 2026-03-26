Cadena de retail reacciona ante alza de las bencinas: ofrecerá descuento de $ 300 por litro

Cencosud ofrecerá un descuento de $ 300 litro por única vez a clientes que se inscriban en su programa de beneficios.

AGENCIA UNO

Hay un dicho que dice “Cuando se juntó el hambre con las ganas de comer”. La frase es ad hoc a la estrategia que Cencosud desplegará mañana viernes. Y es que el operador de la cadena de supermercados Jumbo ofrecerá un descuento inédito en combustibles.

Así quienes no hayan alcanzado a llenar el estanque a precio antiguo, podrá optar a un descuento de $ 300 por litro de bencina y petróleo en las estaciones Copec del país, cumpliendo algunas condiciones. Se trata de todos quienes sean clientes Jumbo Prime quienes podrán mañana 27 de marzo optar al beneficio.

El descuento se aplicará mediante el envío de un código a los emails de los clientes registrados en el programa. La oferta se podrá usar una vez y estará disponible todo el día.

“Este beneficio corresponde a una acción excepcional, que se suma al beneficio permanente que los clientes Jumbo Prime reciben cada lunes -$100/por litro en Copec-, siendo adicional y exclusivo para este viernes”, detalló la empresa.

Para hacer efectivo el descuento, los clientes Jumbo Prime recibirán un cupón en su correo electrónico, el cual deberán ingresar en la app Copec, donde se activará automáticamente al realizar el pago a través de la aplicación.

Desde la compañía detallaron además que quienes aún no formen parte de Jumbo Prime podrán inscribirse hasta las 18:00 horas del mismo viernes 27 de marzo para acceder al beneficio.

Cabe recordar que este jueves y tras los anuncios del gobierno la bencina amaneció con un incremento de $ 372 pesos y el diésel con $ 580 más por litro.