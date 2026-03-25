ENAP confirma alza histórica en las gasolinas y el diésel: chilenos enfrentarán precios récord

Los aumentos representan un alza aproximada del 32% para la gasolina de 93, 31% para la de 97 y 62% para el diésel.

AGENCIA UNO.

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) confirmó el histórico aumento en el precio de las gasolinas anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast, que comenzará a regir este jueves 26 de marzo.

Según la empresa estatal, la gasolina de 93 octanos se incrementará en 372,2 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos subirá 391,5 pesos por litro.

Por su parte, el diésel experimentará un fuerte aumento de 580,3 pesos por litro. El kerosene (parafina) se elevará en 138,5 pesos por litro y el GLP de uso vehicular registrará un alza menor, de 11 pesos por litro.

En su comunicado, ENAP aclaró que estas cifras corresponden a estimaciones de precios de importación desde la costa del Golfo de Estados Unidos y a la aplicación de las normas del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), recientemente ajustadas por el Ejecutivo, así como las regulaciones del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

La estatal enfatizó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que estos valores deben considerarse como referencia.

La medida se produce luego de que el Gobierno modificara el Mepco ante la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo.

Según explicó el Ejecutivo, la decisión de trasladar el alza directamente a los consumidores, en lugar de aplicarla de forma gradual, responde a la estrechez fiscal y al costo que representaba para el Estado absorber la diferencia, estimado en unos 140 millones de dólares semanales.

Actualmente, la gasolina de 93 octanos promedia $1.170 por litro en la Región Metropolitana, la de 97 octanos alcanza los $1.253 y el diésel llega a los $932, según cifras de la plataforma Bencina En Línea.

Con los nuevos valores proyectados por ENAP, los aumentos representan un alza aproximada del 32% para la gasolina de 93, 31% para la de 97 y 62% para el diésel.