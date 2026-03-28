Los ministros que tomaron las riendas de la crisis de las bencinas (y los que están quedando relegados)

Alvarado, Quiroz, De Grange y Rincón han asumido un rol protagónico en la gestión del alza de las bencinas y sus esquirlas políticas.

A primera hora de este viernes se constituyó una nueva instancia de coordinación ministerial del Gobierno de José Antonio Kast. Se trata del comité “Chile sale adelante” creado con la única tarea de hacer frente a la crisis de las bencinas y la inminente presión inflacionaria que elevará el costo de la vida.

Sin la presidencia del mandatario, se dieron cita en La Moneda el ministro del Interior, Claudio Alvarado; la vocera de Gobierno, Mara Sedini; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la ministra de Energía, Ximena Rincón; y el titular de Transportes, Louis de Grange. A la instancia se sumó el jefe de asesores del presidente, Alejandro Irarrázaval.

La instancia, que comenzará a realizarse todos los viernes, tiene como principal objetivo monitorear el impacto del denominado “bencinazo” e implementar las medidas contenidas en la ley aprobada esta semana en el Congreso que busca mitigar los efectos del alza producida por la guerra en Irán.

Sumado a ello, el comité interministerial, aseguran voces de palacio, evaluará futuras medidas que se puedan sumar a la contención de la crisis. De Grange, por ejemplo, adelantó que a mediados de abril podría llegar ayuda a las regiones para contener los precios del transporte público.

Más allá de los aspectos técnicos, el estreno del comité también dejó ver otra cara de la crisis: quiénes son los ministros que tomaron las riendas de la conducción política del delicado momento que no sólo impacta la situación macroeconómica del país, sino que también en la aprobación del presidente Kast y su administración.

Desde que se anunció esta semana que el Estado no inyectaría recursos adicionales para estabilizar los precios a través del MEPCO, han sido dos los rostros que han dado un paso al frente en lo comunicacional y en la conducción política. Uno es Alvarado, jefe del gabinete ministerial, y el otro es Jorge Quiroz, jefe de la billetera fiscal.

El diseño trazado por La Moneda consiste en distribuir correctamente las labores a desempeñar. Alvarado, por ejemplo, ha asumido la coordinación en el Congreso y la comunicación con los partidos con el fin de ordenar filas tras la agenda legislativa propuesta ante el Parlamento que fue despachada en apenas dos días.

Si bien la relación con la Cámara y el Senado es tarea del titular de la Segpres, José García Ruminot, esta semana el protagonismo se lo llevó Alvarado. De hecho, fue el ministro del Interior quien intercedió con la oposición, particularmente con la DC y el PPD, para destrabar el debate en la Cámara y lograr el rápido despacho.

En la tarea fue secundado por Quiroz, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia del alza de las bencinas en los cinco principales canales de televisión.

En los legislativo, Quiroz también se hizo notar: estuvo a cargo de las exposiciones técnicas ante las comisiones parlamentarias y luego en las sesiones de Sala respondió a los cuestionamientos técnicos que levantó el proyecto.

A ojos del oficialismo, la dupla Alvarado-Quiroz es la encargada de la crisis y, según dicen desde el sector, son los ministros que cuentan con mayor confianza del presidente, tanto en lo político como en lo personal.

En una segunda línea se encuentran los ministros De Grange (Transportes) y Rincón (Energía). Ambos están a cargo de la confección de medidas de mitigación en las materias de sus respectivas carteras. Eso sí, con previa comunicación y aprobación de Quiroz.

De igual forma, se está evaluando que los ministros de las carteras sectoriales tengan despliegue la próxima semana en regiones para evaluar el impacto del alza fuera de Santiago y así lograr establecer nuevas medidas.

El caso de Mara Sedini

La ministra vocera fue, en cambio, el flanco de críticas esta semana no sólo por la oposición, sino también por algunos personeros que adhieren al Gobierno de Kast.

Ese fue el caso del jefe de bancada de RN, Diego Schalper, quien a principio de semana llamó a la vocera a acelerar el asentamiento en la vocería. Además, respaldó la determinación de Contraloría de la Segegob por el mensaje distribuido por la Secom —y que fue amplificado por las cuentas de Gobierno— que hacía referencia a la supuesta “quiebra” del Estado.

En la interna del sector, sobre todo en Chile Vamos, ya se ha comenzado a cuestionar las vocería de Sedini quien, a diferencia del resto del comité político de Kast, no tiene experiencia más allá de la campaña presidencial.

Un momento incómodo para la vocera ocurrió esta semana en redes sociales, específicamente en X, donde la ex ministra Cecilia Pérez salir a desmentir una supuesta información de que estaba siendo sondeada para reemplazar a Sedini.

Tras una seguidilla de errores en datos —como decir que el barril de petróleo estaba a dos euros en España— Sedini pausó las vocerías y las entrevistas. Sólo esta mañana, tras dos días de silencio, la vocera habló nuevamente desde La Moneda.

Los ministros Kast que se espera tomen mayor protagonismo

De los ministros García (Segpres) y Daniel Mas (Economía) también se espera que comiencen a tomar un rol relevante en la coordinación de la crisis.

Si bien García estuvo presente en la tramitación del paquete de medidas, el principal negociador fue Alvarado. De todas formas, en el oficialismo aseguran que funcionaron como dupla en la ajetreada semana legislativa.

Quien sí ha estado totalmente ausente en la gestión es el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien deberá sortear el impacto del alza del combustible en sectores como la minería, el turismo y otras actividades económicas dependientes de las carteras que dirige.