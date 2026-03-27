SEC posterga cobro de alza en las cuentas de la luz hasta julio de 2026

La medida busca mitigar el impacto económico en los hogares, distribuyendo los montos pendientes en cuotas y otorgando más tiempo para su implementación, sin modificar la obligación legal de efectuar los recálculos.

AGENCIA UNO.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas postergar el inicio del cobro de las reliquidaciones asociadas al Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024 en las cuentas de la luz.

Originalmente, estas modificaciones en las boletas de electricidad estaban programadas para abril de 2026, pero ahora se aplicarán a partir de julio de este año.

La medida responde a solicitudes de parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, así como de la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL), quienes solicitaron la postergación debido al actual escenario económico y el impacto en los hogares.

El proceso de reliquidación tarifaria consiste en ajustar las diferencias entre lo efectivamente facturado y lo que correspondía cobrar según las fórmulas tarifarias del período 2020-2024. Los montos resultantes se abonarán o cargarán en las boletas de electricidad, distribuidos en cuotas diseñadas para no generar sobrecargas económicas significativas en los clientes.

La Superintendenta Marta Cabeza destacó que “esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias”.

Desde el Ministerio de Energía, la ministra Ximena Rincón afirmó que trabajan en “un mecanismo que permita pagar esta deuda de manera que no impacte el bolsillo de los hogares”, mientras que el subsecretario Hugo Briones señaló que se espera tener la solución antes de julio de 2026.

La SEC reafirmó que la postergación no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los consumidores.