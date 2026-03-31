Marzo tensionó finanzas de los hogares: casi la mitad destinó más del 60% de sus ingresos para enfrentar los gastos extra

Sondeo de DefensaDeudores.cl reveló que el 30,33% de los encuestados empleó sus ahorros, consolidándose como la principal herramienta utilizada este mes.

Marzo se transformó nuevamente en el mes más complejo para las finanzas personales este 2026, lo que conllevó un alto uso de ahorros y la postergación de pagos de las tarjetas de crédito, a la vez que en casi la mitad de los hogares se destinó más del 60% de los ingresos para enfrentar los gastos extra.

Así lo reveló un sondeo realizado por DefensaDeudores.cl en el que tomaron parte 2.014 encuestados y que reveló que un 13,51% pagó solo el mínimo de la tarjeta de crédito, mientras que el 7,39% recurrió a avances en efectivo, dos de las alternativas más costosas del sistema financiero.

De acuerdo con lo precisado, el sondeo se aplicó antes de la reciente alza de los combustibles, lo que evidencia que el deterioro del bolsillo ya venía marcado por los gastos estacionales de marzo y podría intensificarse en las próximas semanas.

Si bien un 28,25% de los encuestados señaló haberse endeudado dentro de lo esperado, un 26,22% reconoció que debió endeudarse más de lo habitual.

En paralelo, un 30,33% dijo que utilizó ahorros, consolidándose como la principal herramienta para enfrentar el mes, mientras que apenas un 15,19% afirmó no haber tenido dificultades.

La calidad del endeudamiento por los gastos de marzo

Al abordar los resultados del sondeo, el fundador de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, manifestó que “lo preocupante no es solo cuánto se endeudan las personas, sino la calidad de ese endeudamiento. El avance en efectivo puede llegar a ser hasta un 100% más caro que un crédito de consumo, y pagar solo el mínimo de la tarjeta implica extender la deuda con altos intereses“.

“En la práctica, muchas personas están pagando deuda con más deuda, lo que solo posterga el problema y lo encarece en el tiempo”, recalcó el abogado.

Sostuvo a la vez que el impacto sobre los ingresos también fue significativo, ya que un 45,53% destinó más del 60% de sus ingresos mensuales a cubrir los gastos de marzo, “lo que deja a casi la mitad de los hogares con un margen muy acotado para el resto del mes”. En el otro extremo, apenas un 7,41% logró mantener estos gastos bajo el 20%.

“Marzo no genera el problema, lo hace visible. Son deudas y desajustes que se vienen arrastrando y que en este mes simplemente se hacen evidentes”, explicó Ibáñez.

Además, apuntó que el impacto del alza de los combustibles “puede empujar un aumento del costo de vida de entre un 5% y un 15% en lo que queda del semestre, afectando de manera transversal a los hogares. La clase media es la más expuesta, porque no tiene holgura financiera, pero tampoco accede a apoyos”, concluyó Ibáñez.

Alertó a la vez que “el uso intensivo de ahorros muestra que las familias están absorbiendo el impacto con recursos propios, pero eso tiene un límite. Después de marzo, muchos hogares quedan sin respaldo financiero, lo que los expone a un mayor endeudamiento ante cualquier imprevisto”.