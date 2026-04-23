Quiroz aterriza expectativas de Megarreforma en materia de empleo: “No hay garantía de que se contrate más gente”

El ministro se presentó en la Comisión de Hacienda y abordó el impacto que espera el Gobierno en torno al Plan de Reconstrucción Nacional.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y reconoció que los incentivos tributarios que proponen no garantizan nuevas contrataciones en materia de empleo.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el jefe de la billetera fiscal aludió a los cuestionamientos de la diputada Gael Yeomans (FA), quien afirmó que el crédito tributario para el pago de sueldos no asegura la creación de nuevos puestos de trabajo.

“La respuesta es que es así. No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo, ya sea para contratar o para retener, para no despedir”, reconoció Quiroz.

Siguiendo en esa línea, recalcó que “es un instrumento que actúa en los dos sentidos. Y por eso que se aplica sobre el empleo que existe, especialmente relevante hoy día que tenemos un desempleo del 8%, que ya dura más de 30 meses, y que, si ustedes entran a los datos de desempleo, verán que en Chile hay empleo, pero también hay mucha destrucción de empleo”.

La meta de creación de empleo del Ejecutivo

El secretario de Estado apuntó que la meta del Gobierno en esta materia es llegar a una tasa de desempleo de 6,5% en cuatro años y “crear del orden de 600 mil a 650 mil empleos dependiendo como crezca la fuerza de trabajo”.

La diputada Yeomans criticó la explicación del titular de Hacienda y la calificó de “realmente vergonzosa”, asegurando que en la práctica será un “regalo tributario que le harán a las grandes empresas”.

Como forma de aterrizar las expectativas, Quiroz advirtió que la iniciativa en su conjunto no puede garantizar los resultados que se esperan en crecimiento o empleo.

“Obviamente el proyecto no puede garantizar nada. Lo que tenemos son más bien estimaciones basadas en datos y econometrías que no hicimos nosotros. Así que aquí no hay sorpresa, en esto somos muchos transparentes y muy francos, a diferencia de proyectos de anteriores años, donde se hicieron garantías de doble tipo, en términos de recaudación y gasto y no se cumplieron”, expresó.

Sobre las dudas que surgen sobre el aporte que le puede entregar el crecimiento a la recaudación fiscal, el ministro sostuvo que “nuestras estimaciones no son ficción, sino que en base al informe basado por la Comisión Marfán. Y son las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información disponible”.