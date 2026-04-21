Trump extiende cese al fuego con Irán y mantiene bloqueo de sus puertos

A diferencia de situaciones anteriores, Trump no quiso profundizar hasta cuándo se extenderá la tregua.

AGENCIA UNO

Donald Trump anunció la extensión del cese al fuego con Irán, que finalizaba este miércoles, además de extender el bloqueo a los puertos del régimen de Teherán.

A través de su red Truth Social, el mandatario explicó que el “gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido”, por lo que aceptó la propuesta realizada por Pakistán, que es mediador en el conflicto, para suspender “el ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”.

“Por lo tanto, he ordenado a nuestros militares que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listos y capaces y, por lo tanto, extenderán el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las discusiones, de una forma u otra”, agregó Donald Trump.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había suspendido su viaje a Islamabad para continuar con las negociaciones de paz, luego que Irán no confirmara a sus representantes.