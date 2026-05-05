Elon Musk completó dos años como el hombre más rico del mundo: solo 20 países tienen un PIB mayor que su fortuna

Aquello, pese a que el mes anterior el propietario de X registró una pérdida de US$ 35.000 millones.

INSTAGRAM.

Pese a registrar una caída de USD 35.000 millones, Elon Musk completó en mayo dos años como el hombre más rico del mundo, de acuerdo con lo revelado por la revista Forbes.

Según el último informe, la lista con los diez máximos millonarios está integrada solamente por ciudadanos estadounidenses.

En el caso de Musk, además, su fortuna supera a las de sus dos seguidores en conjunto y únicamente 20 países en el mundo tienen un Producto Interno Bruto (PIB) que supera el patrimonio que posee el sudafricano.

Su consolidación como la persona con más dinero en el mundo, así como el ascenso que mostraron quienes lo siguen en el podio, demuestra que el sector tecnológico, impulsado por los avances en inteligencia artificial, sigue siendo el principal motor de la creación de fortunas.

El informe deja en claro también una brecha de género, ya que Alice Walton, heredera de Walmart, se mantiene como la mujer más rica del planeta, ocupando el puesto número 13 a nivel global con una fortuna cercana a los 138 mil millones de dólares.

Musk es más rico que el PIB de 170 países

Solamente países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Italia, y Brasil y México en Latinoamérica, entre otros, tienen un PIB superior al del propietario de X.

En concreto, Musk posee una fortuna estimada en 782 mil millones de dólares, gracias al desempeño de SpaceX y Tesla. Aquello, pese a que el mes anterior tuvo una pérdida de US$ 35.000 millones, que es mayor al PIB de El Salvador y Honduras y otros 90 países.

Tras él aparecen los cofundadores de Google, Larry Page (US$ 313.000 millones) y Sergey Brin (US$ 289.000 millones), respectivamente. Pewro incluso si ambos fusionaran sus fortunas, Musk continuaría siendo más rico.

Los otros integrantes de la lista de los diez máximos millonarios del mundo son: