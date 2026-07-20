Hasta cuándo continuarán las lluvias tras llegada del nuevo sistema frontal a la zona centro-norte

Meteored indicó que durante este lunes el centro de Santiago podría acumular hasta 30 milímetros adicionales.

AGENCIA UNO.

Tanto en la Región Metropolitana como en las de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, las lluvias asociadas a la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro-norte continuarán al menos hasta este martes 21 de julio.

Así lo reportó esta mañana la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, quien precisó que en la Región de Coquimbo se espera que entre lunes y martes caigan alrededor de 60 milímetros más de agua.

Por su parte, Meteored indicó que durante este lunes Santiago volverá a recibir precipitaciones, y el centro de la ciudad podría acumular hasta 30 milímetros adicionales.

Además, adelantó que “la isoterma cero se ubicará ligeramente por encima de los 1.900 metros, favoreciendo nuevas nevadas en gran parte de la cordillera de la Región Metropolitana“.

“En esos sectores, además, las rachas de viento podrían alcanzar cerca de 80 kilómetros por hora“, añadió en su reporte.

Sistema frontal traerá más frío a la Región Metropolitana

Alertó, a la vez, que la inestabilidad continuará el martes “con el ingreso de un nuevo frente frío a la Región Metropolitana”.

En tanto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso que contempla lluvias desde la mañana del lunes 20 hasta la mañana del martes 21 en el litoral, la cordillera de la Costa, los valles, la pampa y la precordillera en el norte chico del país.

“Las precipitaciones se mantendrían de forma intermitente durante el martes, sumando nuevos acumulados sobre una zona ya afectada por lluvias anteriores. Entre Atacama y Coquimbo podrían registrarse entre 30 y 40 milímetros adicionales“, precisó el reporte.

Al respecto, la meteoróloga de Chilevisión apuntó que “son varias las quebradas que se mantienen activas en la Provincia del Huasco, que también han generado evacuaciones preventivas”.