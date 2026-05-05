Las nuevas opciones de pago para deudores del CAE: Tesorería flexibiliza convenios por tramos de ingreso

“Hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación”, expresó el tesorero general, Hernán Nobizelli.

La Tesorería General de la República (TGR) dio a conocer nuevas facilidades y flexibilización en los convenios para que los deudores paguen el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Fue el pasado 23 de abril cuando el organismo inició acciones de embargo y retención de bienes a deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones, quienes no pueden acceder a convenios de pago.

Respecto a los que perciben ingresos menores a este monto, específicamente los que ganan hasta $1 millón, la TGR dispuso un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588) y pagos en cuotas de la misma cifra entre 12 y 24 meses, mientras que las personas con sueldos de entre $1 y $2 millones, el pie será el monto menor entre el 10% de la deuda o $1 millón y cuotas mensuales correspondientes al 10% del sueldo.

La flexibilización de convenios que anunció Tesorería para pagar el CAE

Para los deudores con sueldos entre $2 y $5 millones, el pie será el mínimo entre el 10% de deuda o $1,5 millones con cuotas ajustadas al 10% del ingreso. Respecto a los casos de caducidad por no pago en todos los tramos de renta, se otorgará una segunda chance con 1,5 veces las condiciones anteriores.

Para dos convenios caducados con dos veces las condiciones anteriores y en caso de caducar este tercer convenio, no será posible tomar nuevos convenios.

TGR.

En este marco, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, enfatizó que “hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables”.

Por su parte, el jefe de la División de Cobranzas, Aquiles Jara, realizó un llamado a “aprovechar las condiciones más favorables para ponerse al día y evitar así las complejidades propias de gestiones de cobranza”.

Para acceder a estos convenios y revisar las condiciones haz CLIC AQUÍ o acude a las oficinas de Tesorería.