El artículo 161 es la causal de despido más usada en Chile y la más mal entendida por los trabajadores

Conocida como “necesidades de la empresa”, esta causal del Código del Trabajo aparece en miles de cartas de despido cada mes. Lo que muchos trabajadores no saben: tiene condiciones legales estrictas, y cuando no se cumplen, el monto de la indemnización puede subir hasta un 80% adicional.

El artículo 161 del Código del Trabajo —conocido como “necesidades de la empresa”— es la causal de despido más utilizada por los empleadores en Chile. También es, según abogados laborales, una de las que más trabajadores aceptan sin cuestionar, perdiendo en el proceso dinero que la ley les garantiza.

La causal permite a un empleador terminar un contrato por razones económicas, tecnológicas o de modernización del negocio. Es legal y común. El problema no es que exista, sino que muchos trabajadores firman el finiquito sin saber exactamente qué les corresponde, ni en qué casos esa causal puede impugnarse ante tribunales.

¿Qué exige la ley para que el despido sea válido?

El artículo 161 no es un comodín que el empleador pueda invocar libremente. Para que sea

procedente, debe cumplir tres condiciones:

Aviso previo de 30 días, o el pago de un mes de sueldo adicional si no se entrega con

esa anticipación Indemnización por años de servicio: un mes de remuneración por cada año trabajado, o

fracción superior a seis meses Una razón real y verificable — no basta con escribir la frase en la carta de despido

“Muchos empleadores usan esta causal creyendo que es un comodín legal”, explica el abogado

José Luis Fernández Henríquez, especialista en derecho laboral y derecho de familia de la

Universidad SEK y socio fundador de AbogadoPro. “Pero la ley exige que exista una necesidad

genuina y demostrable. Si no existe, el trabajador tiene herramientas concretas para

impugnarla ante los tribunales.”

Las cifras: qué corresponde y cuánto sube si la causal es falsa

El recargo del 30% aplica específicamente cuando se impugna la causal de “necesidades de la empresa”. Si el empleador invocó otra causal y el tribunal la declara injustificada, el recargo del artículo 168 puede llegar al 50%, 80% o incluso 100%, según el caso.

Un ejemplo: un trabajador con 5 años en la empresa y un sueldo de $700.000 mensuales tiene derecho a al menos $3.500.000 solo en indemnización. Si además se demuestra que la causal era falsa, ese monto sube en $1.050.000 adicionales. Quienes quieran calcular su caso específico pueden usar la calculadora de finiquito, disponible gratuitamente en línea.

¿Cuándo puede impugnarse la causal?

El hecho de que el empleador escriba “necesidades de la empresa” en la carta no convierte automáticamente el despido en válido. Hay señales concretas que indican que la causal podría ser improcedente:

La empresa contrató a otra persona en el mismo cargo dentro de los 90 días siguientes

al despido

al despido No hubo ninguna eliminación real del puesto — simplemente se reemplazó al trabajador

La situación financiera de la empresa era estable al momento del despido

El despido coincide con que el trabajador ejerció algún derecho (licencia médica,

denuncia, permiso legal)

“En la práctica, los tribunales acogen estas demandas cuando el empleador no puede demostrar con documentos la necesidad económica o estructural”, advierte el abogado José Luis Fernández Henríquez, especialista en despidos y litigios laborales con amplia trayectoria en tribunales del trabajo en Santiago, quien además agrega que, “el recargo del 30% puede representar varios meses de sueldo adicional para el trabajador, además de lo que ya le correspondía.”

El plazo para presentar una demanda es de 60 días hábiles desde la fecha del despido (de lunes a sábado, sin contar domingos ni feriados, según confirma la Dirección del Trabajo en dt.gob.cl). Si antes se presenta un reclamo ante la Inspección del Trabajo, ese plazo se suspende, pero el tope absoluto es de 90 días hábiles.Quienes quieran revisar si su caso califica como despido injustificado pueden encontrar el detalle de cada situación en la guía especializada.

Casos donde la causal nunca es válida

Hay situaciones donde la ley prohíbe directamente invocar “necesidades de la empresa”, independiente de la realidad financiera del negocio:

Trabajadoras embarazadas o en fuero maternal: el despido requiere autorización judicial previa (desafuero)

Dirigentes sindicales con fuero: protegidos desde su elección y hasta seis meses

después de dejar el cargo

después de dejar el cargo Trabajadores con licencia médica vigente: el despido durante este período puede ser

declarado nulo

“Estos casos de fuero son los más claros de impugnar, porque la ley directamente impide el despido sin autorización previa”, explica José Luis Fernández Henríquez, abogado con más de una década litigando estos casos en tribunales laborales chilenos. “Si a un trabajador con fuero lo despiden de todas formas, no solo corresponde la indemnización completa, sino que el empleador puede ser obligado a pagar todas las remuneraciones hasta que se levante el fuero.”

Antes de firmar el finiquito

El finiquito es el documento más importante de todo el proceso, y una vez firmado ante notario

o ministro de fe es difícil revertirlo. Algunas recomendaciones antes de poner la firma:

Verificar que estén todos los conceptos: vacaciones, indemnización, aviso previo

Pedir una copia completa del documento antes de firmarlo, para revisarlo con calma

No firmar bajo presión ni en la misma reunión en que se comunica el despido

Si hay dudas, firmar con reserva de derechos — eso permite reclamar después sin

renunciar a nada

Quienes necesiten el detalle completo del cálculo pueden revisar la guía completa sobre

finiquito disponible en línea.

Si recibiste una carta de despido por esta causal, convérsala con un abogado laboral antes de firmar el finiquito. Muchos ofrecen una primera consulta sin costo, y actuar dentro de los plazos legales es clave para no perder el derecho a reclamar.



