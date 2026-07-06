Los esfuerzos por enfriar la tensión en el oficialismo tras encuentro de timoneles con Kast

El Presidente pidió a los timoneles canalizar las diferencias de buena manera para no afectar una agenda legislativa que en La Moneda evalúan positivamente. En los partidos, en tanto, reconocen que la disputa de las últimas semanas desgasta la figura presidencial.

“Pausa de hidratación”, “polémicas que no tienen sentido”, un asunto “totalmente artificial”. Con distintas fórmulas, dirigentes del oficialismo salieron este lunes a enfriar el conflicto que por semanas ha enfrentado a RN y la UDI con el Partido Republicano, después de que el Presidente José Antonio Kast reuniera el viernes a los presidentes de partido en La Moneda.

El desayuno se extendió por más de dos horas y contó con la presencia de los timoneles Arturo Squella (Partido Republicano), Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Aunque en un inicio estaba previsto que fuera Alvarado quien entregara los detalles del encuentro, finalmente fue el propio presidente quien decidió encabezar la vocería, donde llamó a “afiatar las confianzas” entre las colectividades que respaldan a su administración.

En su intervención, el mandatario aseguró entender que puedan existir diferencias entre los partidos, pero que estas deben canalizarse de buena manera para evitar afectar la agenda legislativa, donde hasta ahora existe una buena evaluación, ya que todas las bancadas del oficialismo han actuado de manera ordenada.

El modelo de colaboración entre partidos implementado por Kast, en tanto, se mantuvo inalterable. La única instancia de coordinación es el comité político ampliado y no se piensa avanzar —de momento— en una coalición formal.

La cita en Palacio se produjo tras semanas de recriminaciones cruzadas en el sector, que alcanzaron su punto más alto con el fracaso en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por libertarios y republicanos, donde ninguno de los cuatro capítulos del libelo fue aprobado.

El episodio reavivó las diferencias entre el Partido Republicano y el otro bloque oficialista representado por Evópoli, RN y la UDI. A ello, se sumó la controversia generada por el diputado republicano Agustín Romero, quien aseguró en CNN Chile que los “aliados naturales” de su partido son los libertarios —que no forman parte del Gobierno— más que los partidos que conformaron Chile Vamos.

Las señales en pos de enfriar la tensión en el oficialismo

Las señales en pos de desescalar la tensión oficialista de este lunes llegan, además, un día después de que la encuesta Plaza Pública Cadem registrara una nueva baja en la aprobación presidencial, con la desaprobación en 60%, su máximo desde marzo.

El ítem más cuestionado del sondeo fue precisamente la capacidad del Mandatario de ordenar a su sector: solo el 20% cree que puede mantener ordenada a su “coalición política”, 19 puntos menos que en abril y la caída más pronunciada de toda la medición.

En la interna, los partidos del oficialismo están conscientes de que la disputa de las semanas previas desgasta la figura presidencial y al Gobierno, por lo que existe la intención de dar vuelta la página y enfocarse en los desafíos del Ejecutivo.

El más próximo: la tramitación de la megarreforma en el Senado.

En ese marco, varios dirigentes salieron este lunes con un mensaje conciliador. Desde RN, el diputado Diego Schalper sostuvo que “no tenemos derecho a entramparnos en polémicas que no tienen sentido”.

“Los problemas que hemos tenido tienen más que ver con cosas que vienen desde afuera de los partidos que forman parte de este gobierno de unidad. Hemos pedido que en ese caso respetemos la diversidad que existe dentro del sector”, afirmó el diputado en el programa Desde la Redacción.

El senador Manuel José Ossandón (RN), en tanto, apeló a una imagen futbolera para pedir una tregua. “En el fondo todas estas peleas son tontas de nuestro sector. A los que están metidos en esto, que hagamos una pausa de hidratación, como la del Mundial. Paremos para respirar y recuperar al país”, planteó en Radio Pauta.

En esa línea, Ossandón hizo un llamado a resguardar la figura presidencial: “Hay que apoyar el liderazgo del Presidente Kast, eso hay que apoyarlo y protegerlo. No veo actitudes de protección a la imagen del presidente”.

Desde el Partido Republicano, Arturo Squella abordó la polémica por los dichos de Romero sobre los libertarios, y calificó como “totalmente artificial” la disyuntiva de elegir entre estos y los otros partidos aliados que sí forman parte del Gobierno.

“Lo que hace el diputado Romero es contestar una pregunta”, explicó, y destacó que en el trabajo legislativo los libertarios “han sido impecables” y que “siempre han tenido la delicadeza, cuando opinan distinto, de acercarse, no sorprendernos por la prensa”.

Sobre Evópoli, RN y la UDI, agregó que se trata de “un tema de matices nomás, nos entendemos súper bien”, y que nadie pierde de vista “la gran responsabilidad que tenemos a futuro”.